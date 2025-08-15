قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

صبري طلبه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة القاء القبض على قائد سيارة فارهة من طراز رنج روفر، بعد اصطدامه بعدد من السيارات أعلى كوبري أكتوبر، الامر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور، والتسبب في بعض الإصابات وتلفيات في سيارات اخرى.

سيارة حادث كوبري أكتوبر

حاول قائد المركبة الهروب من رجال الأمن، ولكن استطاعت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيطرة عليه، وتبقى قبضة الشرطة هي كلمة السر في هذا الموضوع ليس فقط بعد الضبط، ولكن عند استخدام احد رجال الشرطة يده لاستكمال تهشيم زجاج تلك السيارة بالكامل.

سيارة رنج روفر سبورت بزجاج عازل ومقاوم للصدمات 

نتحدث عن سيارة  رنج روفر سبورت بالتحديد وهي التي ظهرت في المقطع المشار اليه، وتتميز هذه السيارة بالمتانة وقوة الأداء، ومن الملفت للأمر أن زجاج السيارة مصمم لتحمل الظروف القاسية، والمقاومة على الكسر لحد كبير، إلى جانب العزل الحراري والصوتي، ووجود مستشعرات خاصة للضوء والمطر.

لم تصنع رنج روفر زجاج سياراتها بشكل كامل، بعد تعتمد على بعض الموردين أبرزهم POLKINGTON، والتي تعد من اعرق الشركات البريطانية المتخصصة في تصنيع زجاج السيارات، وهو ما أشارت إليه  بعض المنتديات العالمية الخاصة بمالكي طرازات العلامة البريطانية.

أداء مذهل لسيارة رنج روفر سبورت 

تمتلك السيارة رنج روفر سبورت قوة كبيرة تتمثل في محرك 8 سلندر، سعة 4400 أو 5000 سي سي، بقوة تصل إلى 525 حصانًا، و625 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الدفع الكلي.

سيارة رنج روفر سبورت

وتصل السرعة القصوى لسيارة رنج روفر سبورت إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق حوالي 5.3 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة رنج روفر سبورت باقة من التجهيزات المميزة، والتي تتضمن شاشات عرض داخلية، مكيف هواء أوتوماتيكي بخاصية التحكم في المناخ، ومقاعد كهربائية لاختيار وضع الجلوس المناسب، إلى جانب أنظمة صوت عالية الأداء، ووسائد هوائية متقدمة للحماية.

سعر رنج روفر سبورت عالميًا 

تقدم سيارة رنج روفر سبورت في السوق العالمي بسعر يبدأ من 81 ألف دولار أمريكي، وذلك لموديلات 2025.

