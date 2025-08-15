قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات على أجرة صيانة توك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلام
الصور الاولي من فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي
ترامب عن قمة ألاسكا: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين
تشيلسي يحسم ملف التجديد لأحد نجوم الفريق
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: قمة ألاسكا تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها النووي
بيزنس بجانب التمثيل..شاهد ياسر جلال يقود توك توك| فيديو
افعلها بسرعة.. ترامب يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
إمام المسجد الحرام: شدة الحر من فيح جهنم وآية يرسلها الله لعباده تخويفا وذكرى وموعظة
مطاردة تنتهي بحادث مروع.. ماذا حدث على طريق الواحات؟ القصة الكاملة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

قررت النيابة المختصة التحفظ على سيارة المتهم صاحب فيديو محاولة الهروب بسيارة رانج روفر عقب ارتكابه حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص وإتلاف 3 سيارا أعلى كوبري أكتوبر، وذلك للاستعلام عنها في إدارة المرور.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للحظة القاء القبض على قائد سيارة فارهة بعد اصطدامه بعدد من السيارات أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وتلفيات فى 3 سيارات، وتعطيل حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، ومحاولة الهروب من رجال الأمن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بـ كوبرى أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين ارتكاب سائق سيارة فارهة لحادث مرورى وحاول الهروب وتصدى له رجال المرور، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه.

كوبري أكتوبر فيديو الهروب حادث تصادم رانج روفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: لقائي المرتقب مع بوتين للتقييم وجس النبض

غزة

روبوتات مفخخة وتدمير مربعات سكنية.. التاريخ يشهد على جرائم الاحتلال في غزة

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية غير قانوني

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد