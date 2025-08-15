قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

قررت النيابة المختصة التحفظ على سيارة المتهم صاحب فيديو محاولة الهروب بسيارة رانج روفر عقب ارتكابه حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص وإتلاف 3 سيارا أعلى كوبري أكتوبر، وذلك للاستعلام عنها في إدارة المرور.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للحظة القاء القبض على قائد سيارة فارهة بعد اصطدامه بعدد من السيارات أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وتلفيات فى 3 سيارات، وتعطيل حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، ومحاولة الهروب من رجال الأمن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بـ كوبرى أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين ارتكاب سائق سيارة فارهة لحادث مرورى وحاول الهروب وتصدى له رجال المرور، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه.