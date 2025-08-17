بقدرات مذهلة.. الكشف عن موستنج سوبر سنيك الجديدة | صور

عززت شيلبي الأمريكية من تواجدها خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات، حيث كشفت النقاب عن الأيقونة الشهيرة موستنج سوبر سنيك طراز R، والتي تستند على النسخة موستنج دارك هورس.

وبحسب ما وصفتها شيلبي؛ فإن موستنج سوبر سنيك، هي الأفضل من ناحية متعة القيادة والدقة، بينما جاءت السيارة بأنظمة تعليق قابلة للتعديل، مع إضافة دعامة خلفية ناحية أبراج التعليق، وتبديل الوصلات بمفاصل معدنية بدلًا من الجلود المطاطية؛ لتحسين الصلابة.

موستنج سوبر سنيك

القدرات الفنية لسيارة موستنج سوبر سنيك

تستمد موستنج سوبر سنيك قوتها من محرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 850 حصانًا بدلاً من 500 حصان، مع قدرات الدفع الخلفي للعجلات، وناقل سرعات يدوي 6 غيار أو أوتوماتيكي الأداء من 10 سرعات.

موستنج سوبر سنيك

تصميم وتجهيزات موستنج سوبر سنيك

تحتوي سيارة موستنج سوبر سنيك من الداخل على مقاعد رياضية مكسوة بالجلد، مع لمسات ألكنتارا، والتي تعزز من المظهر الرياضي الخاص بالمقاعد، بالإضافة إلى شعار شيلبي من الداخل، ودواسات للأرضية، مع تجاليد للأبواب، وبصمة SUPER SNAKE R التي تعبر عن تلك الأيقونة.

موستنج سوبر سنيك

أما عن الوزن الكلي للسيارة؛ فيبلغ 1,815 كجم، مع عجلات بقياس 20 بوصة، وأنظمة تعليق رياضية تسمح بتركيب إطارات عرضها 335 مم للجزء الخلفي، وسبويلر رياضي عريض، مع ناشر أمامي بمظهر رياضي بالإضافة إلى العتبات الجانبية.