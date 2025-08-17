أفضل النصائح لقائدي السيارات قبل السفر: طريق السلامة

مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد شغف الكثيرين بالسفر والتنقل بين المدن والمناطق السياحية للاستمتاع بالأجواء والعطلات الصيفية، ويعد السفر بالسيارة خيارًا مفضلاً لدى الكثير من العائلات، لما يوفره من مرونة وراحة أثناء التنقل.

لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقلات، تزداد أهمية الاستعداد الجيد قبل الانطلاق في أي رحلة، فسلامة السيارة وتجهيزها بالشكل المناسب يعدان عاملين أساسيين لتجنب الأعطال المفاجئة والحوادث، وضمان رحلة امنة وممتعة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، أفضل النصائح لقائدي السيارات قبل السفر.

نصائح قبل السفر بالسيارة

أهم الخطوات والنصائح لقائدي السيارات قبل السفر

تبدأ بالنقطة الأولى وهي الفحص الشامل للسيارة قبل بدء الرحلة، ومن الضروري أو نقوم بفحص حالة الاطارات الاربعة، مع التأكد من حالة الاطار البديل، وفحص المكابح والإضاءة الأمامية والخلفية، إلى جانب الإشارات.

من الضروري أن نقوم بتفعيل نظام الخرائط والتطبيقات المتعلقة بهذا الأمر، للحصول على أفضل طريق، بالإضافة إلى معرفة الزمن المحدد لبداية وانهاء الرحلة، حتى تتجنب الكثير من الوقت الضائع، كما ننصح أن يكون معك شاحن للهاتف وتواصل مع شبكة الانترنت.

هناك الكثير من الاشياء التي يجب أن تفعلها قبل السفر ابرزها، الكشف الجيد على مستوى زيت المحرك، بالإضافة إلى اجراء الكشف على سوائل التبريد وخاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب مراجعة حالة الردياتير.

من النقاط المهمة أيضًا، أختيار الوقت المثالي للسفر، حتى تتجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة، كما ننصح بأخذ قسط كافي من النوم حتى تكون بكامل قدراتك على القيادة، والوصول إلى وجهتك بامان.

وننصح قائدي ومالكي السيارات، بأن يكون معك معدات خاصة بالطورائ، مثل أدوات تغيير الاطار البديل، كشاف يدوي، كابل لشحن البطارية قد تلعب دورًا مهمًا سواء لانقاذ سيارتك أو الغير، بالإضافة إلى وجود المثلث العاكس وحقيبة الاسعافات، والتأكد أيضًا من جميع أوراق السيارة والتراخيص.