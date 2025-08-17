أفضل النصائح لقائدي السيارات قبل السفر: طريق السلامة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية تحسم موقفه.. «دونجا» مهدّد بالغياب بعد إصابته أمام المقاولون العرب
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية دون تسجيل أضرار كبيرة
إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟
تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد شغف الكثيرين بالسفر والتنقل بين المدن والمناطق السياحية للاستمتاع بالأجواء والعطلات الصيفية، ويعد السفر بالسيارة خيارًا مفضلاً لدى الكثير من العائلات، لما يوفره من مرونة وراحة أثناء التنقل.

لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقلات، تزداد أهمية الاستعداد الجيد قبل الانطلاق في أي رحلة، فسلامة السيارة وتجهيزها بالشكل المناسب يعدان عاملين أساسيين لتجنب الأعطال المفاجئة والحوادث، وضمان رحلة امنة وممتعة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، أفضل النصائح لقائدي السيارات قبل السفر.

أهم الخطوات والنصائح لقائدي السيارات قبل السفر

تبدأ بالنقطة الأولى وهي الفحص الشامل للسيارة قبل بدء الرحلة، ومن الضروري أو نقوم بفحص حالة الاطارات الاربعة، مع التأكد من حالة الاطار البديل، وفحص المكابح والإضاءة الأمامية والخلفية، إلى جانب الإشارات.

من الضروري أن نقوم بتفعيل نظام الخرائط والتطبيقات المتعلقة بهذا الأمر، للحصول على أفضل طريق، بالإضافة إلى معرفة الزمن المحدد لبداية وانهاء الرحلة، حتى تتجنب الكثير من الوقت الضائع، كما ننصح أن يكون معك شاحن للهاتف وتواصل مع شبكة الانترنت.

هناك الكثير من الاشياء التي يجب أن تفعلها قبل السفر ابرزها، الكشف الجيد على مستوى زيت المحرك، بالإضافة إلى اجراء الكشف على سوائل التبريد وخاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب مراجعة حالة الردياتير.

من النقاط المهمة أيضًا، أختيار الوقت المثالي للسفر، حتى تتجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة، كما ننصح بأخذ قسط كافي من النوم حتى تكون بكامل قدراتك على القيادة، والوصول إلى وجهتك بامان.

وننصح قائدي ومالكي السيارات، بأن يكون معك معدات خاصة بالطورائ، مثل أدوات تغيير الاطار البديل، كشاف يدوي، كابل لشحن البطارية قد تلعب دورًا مهمًا سواء لانقاذ سيارتك أو الغير، بالإضافة إلى وجود المثلث العاكس وحقيبة الاسعافات، والتأكد أيضًا من جميع أوراق السيارة والتراخيص.

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

فوربس

تقرير فوربس: كيف تعزز الإمارات والسعودية مكانتهما في قطاع السفر؟

أرشيفية

قمة حاسمة في واشنطن.. ترامب يدعو زعماء أوروبيين وزيلينسكي لاجتماع بشأن أوكرانيا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد