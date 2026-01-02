الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان، وقال إنه تم غلق المصحة، وتم إحالة المسؤولين عنها للنائب العام، وتقديم العلاج لمن كانوا بالمصحة بالأماكن المرخصة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن هناك متابعة للمصحات التي تقوم بالعلاج من الإدمان، وأنه في حالة اكتشاف مخالفة يتم التشميع بالشمع الأحمر، وأن فض الشمع لأي مصحة دون موافقة من الجهة المختصة تخضع للعقوبة الجنائية.

ولفت إلى أن هناك 284 مصحة مرخصة لعلاج الإدمان تكون ما بين حكومية تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومنها أهلي، ومنها خاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة تحذر راغبي العلاج بعدم الذهاب لمركز لعلاج الإدمان إلا بعد التأكد أنها مرخصة، موضحًا أن هناك خط ساخن يستطيع المواطنين من خلاله معرفة ترخيص المصحة وهو يحمل رقم 0120474747، وأن الرد يكون في الحال لتوضيح الأمور للمواطنين.

وأوضح أن تلك المصحات غير المرخصة تكون سبب في زيادة المرض لمن هو بداخلها، بجانب الحصول على الأموال الكثيرة من المواطنين.