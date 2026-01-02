«الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

عقدت الإدارة العامة للمبادرات الصحية، بوزارة الصحة والسكان، لقاءً تنسيقيًا مع قطاع المعاهد الأزهرية، لبحث آليات تعزيز الصحة لدى طلاب المعاهد الأزهرية، تحت مظلة مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

يأتي اللقاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأزهر الشريف، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية ودعم المبادرات القومية، مع التأكيد على أهمية صحة الطلاب كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على التعلم والإبداع، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش وضع آليات وضوابط واضحة لتفعيل المبادرة من خلال تعاون مؤسسي منظم يضمن التكامل بين الجانبين التعليمي والصحي، مع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي معتمد تنفذه الوزارة من خلال أخصائيي التغذية، لتأهيل كوادر المعاهد الأزهرية من معلمين وأخصائيين اجتماعيين ومسؤولي التغذية على مستوى جميع المحافظات.

تعزيز جهود التوعية داخل المعاهد

وأضاف أن اللقاء ركز على تعزيز جهود التوعية داخل المعاهد بشأن مخاطر السمنة والنحافة والخمول البدني، وأهمية تبني أنماط حياة صحية، مع إعداد خطة لبرامج التوعية تشمل التثقيف الغذائي وتعزيز النشاط البدني عبر تنظيم أنشطة رياضية، بما يدعم أهداف المبادرة ويُحسّن الحالة الصحية العامة للطلاب.