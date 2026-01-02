قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقدت الإدارة العامة للمبادرات الصحية، بوزارة الصحة والسكان، لقاءً تنسيقيًا مع قطاع المعاهد الأزهرية، لبحث آليات تعزيز الصحة لدى طلاب المعاهد الأزهرية، تحت مظلة مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

يأتي اللقاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأزهر الشريف، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية ودعم المبادرات القومية، مع التأكيد على أهمية صحة الطلاب كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على التعلم والإبداع، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش وضع آليات وضوابط واضحة لتفعيل المبادرة من خلال تعاون مؤسسي منظم يضمن التكامل بين الجانبين التعليمي والصحي، مع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي معتمد تنفذه الوزارة من خلال أخصائيي التغذية، لتأهيل كوادر المعاهد الأزهرية من معلمين وأخصائيين اجتماعيين ومسؤولي التغذية على مستوى جميع المحافظات.

 تعزيز جهود التوعية داخل المعاهد

وأضاف أن اللقاء ركز على تعزيز جهود التوعية داخل المعاهد بشأن مخاطر السمنة والنحافة والخمول البدني، وأهمية تبني أنماط حياة صحية، مع إعداد خطة لبرامج التوعية تشمل التثقيف الغذائي وتعزيز النشاط البدني عبر تنظيم أنشطة رياضية، بما يدعم أهداف المبادرة ويُحسّن الحالة الصحية العامة للطلاب.

قطاع المعاهد الأزهرية صحة الطلاب الأنيميا السمنة التقزم وزارة الصحة والسكان التغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

19 يوما ويبدأ العد التنازلى لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

19 يوما ويبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد