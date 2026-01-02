تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 2-1-2026.. تفاصيل

يستمر تعرض الذهب في مصر لحالة من التراجع للمرة الثانية خلال اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026.

الذهب يتراجع

وفقد سعر المعدن الأصفر 10 جنيهات جديدة في تعاملات مساء اليوم وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة المصرية.

مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم، هوى سعر الذهب بقيمة اقتربت من 45 جنيها على الأقل بعد أن زاد مرة واحدة بقيمة وصلت 75 جنيها مقارنة بأمس.

وفقد سعر الذهب مساء أمس 200 جنيه من قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليصل مجمل ما فقده من قيمة تبلغ 250 جنيها في المتوسط.

انخفاض شهري

وسجل سعر الذهب في مصر هبوطًا بقيمة جاوزت حاجز الـ 850 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5840 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6662 جنيها للبيع و6697 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر قيمة نحو 5830 جنيها للشراء و5860 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4997 جنيها للبيع و5022 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3886 جنيها للبيع و3906 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.64 ألف جنيه للبيع و46.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجلت أوقية الذهب نحو 4329 دولارا للبيع و4330 دولارا للشراء.

موعد مناسب لشراء الذهب

ويرى خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للادخار طويل الأجل، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التذبذب مع بداية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، متأثرة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.