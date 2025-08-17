سعر بايك U5 PLUS موديل 2025 بحالة كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، والتي تتنوع بحسب الفئات والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات ايضًا، سواء من كانت من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو عائلة السيدان الشهيرة، منها بايك U5 PLUS.

وظهرت السيارة بايك U5 PLUS في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو ضمن موديلات 2025، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وتمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 880 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

بايك U5 PLUS

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار والمقارنة الشاملة، بالإضافة إلى الفحص الكامل، سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الهيكلية، للحصول على أفضل حالة مقابل السعر.

بايك U5 PLUS

القدرات الفنية للسيارة بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

بايك U5 PLUS

تجهيزات بايك U5 PLUS

تحتوي السيارة بايك U5 PLUS على شاشة داخلية تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، فتحة سقف، بلوتوث، إنذار.

كما تحتوي السيارة على قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، نوافذ خلفية مظللة، حساسات ركن، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني.