أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري .. بالأسعار

استقبل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو بلد المنشأ وتنوع الأسعار، واستطاعت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس أوفر، أن تسيطر على المشهد مقارنة بسيارات السيدان أو الهاتشباك.

نزول أسعار المستعمل.. إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو

شهد السوق المصري للسيارات بعض التخفيضات المتتالية لعدد من الإصدارات المتنوعة مع طرح موديلات 2026 ، وانعكس ذلك على الطرازات المستعملة بالإضافة إلى سيارات كسر الزيرو، حيث لوحظ ذلك خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة القاء القبض على قائد سيارة فارهة من طراز رنج روفر، بعد اصطدامه بعدد من السيارات أعلى كوبري أكتوبر، الامر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور، والتسبب في بعض الإصابات وتلفيات في سيارات اخرى.

انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة iSeeCars أن أسعار السيارات المستعملة واصلت الارتفاع في معظم الأسواق خلال يوليو 2025، حيث زاد متوسط السعر بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، أي بزيادة قدرها 1,146 دولارًا أمريكيًا.

سعر ومواصفات جيتور داشينج موديل 2025 في السوق السعودي

تنتمي السيارة جيتور داشينج إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتنطلق داخل السوق السعودي من خلال 3 فئات، بأسعار تتراوح بين 90,020 ريال و 111,975ريال، وذلك لموديلات 2025.

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

لا تزال سوق السيارات الأمريكية في عام 2025 تظهر ولعًا واضحًا بشاحنات البيك أب وسيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث تواصل هذه الفئات السيطرة على قوائم المبيعات، مع حضور محدود للسيارات السيدان.