الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
حسام موافي: كهرباء القلب مسؤولة عن نبضاتك منذ الولادة وحتى آخر يوم في عمرك
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس
أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور
ليبيا: ترحيل 274 مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري
بتروجيت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بثنائية نظيفة في الشوط الأول
تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك
موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج
سعر ومواصفات جيتور داشينج موديل 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تنتمي السيارة جيتور داشينج إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتنطلق داخل السوق السعودي من خلال 3 فئات، بأسعار تتراوح بين 90,020 ريال و 111,975ريال، وذلك لموديلات 2025.

مواصفات جيتور داشينج موديل 2025

تعتمد جيتور داشينج موديل 2025 على محرك 4 سلندر، بقوة 181 أو 194 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 7 غيار DCT، بالإضافة إلى محرك بقوة 154 حصانًا، و230 نيوتن متر، وناقل سرعة 6 نقلات.

تأتي السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بتصميم رياضي من عائلة الـ SUV، مع الارتكاز على جنوط يتراوح قياسها بين 19 و20 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل، شبك متعدد الفتحات الهوائية، فتحة سقف بانوراما زجاجية، مرايات جانبية مدعومة بإشارات LED.

تحتوي السيارة جيتور داشينج موديل 2025 على شاشة تعمل باللمس قياس بين 12.8 و15.6 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة داخلية لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، مقعد كهربائي لاختيار وضع الجلوس حسب الفئة.

وزودت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام التحذير من الخروج عن الحارة المرورية، رصد النقاط العمياء، مثبت سرعة، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة.

أسعار سيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السعودية عبر 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من   90,020 ريال للفئة الأولى Comfort، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية Mid والفئة الثالثة Luxury بين 100,370 ريال و 111,975 ريال سعودي.

