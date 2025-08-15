قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

عزة عاطف

لا تزال سوق السيارات الأمريكية في عام 2025 تظهر ولعًا واضحًا بشاحنات البيك أب وسيارات الكروس أوفر المدمجة، حيث تواصل هذه الفئات السيطرة على قوائم المبيعات، مع حضور محدود للسيارات السيدان.

فورد F-Series .. الزعامة منذ 1977

منذ ما يقرب من نصف قرن، تحافظ فورد F-Series على موقعها كأكثر سلسلة سيارات مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن عام 2025 ليس استثناءً. 

فقد سجلت فورد مبيعات تقارب 400 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام، بزيادة تقارب 19% عن الفترة نفسها من 2024، وهو رقم يفوق إجمالي مبيعات بعض الشركات الصغيرة مجتمعة.

تضم السلسلة شاحنات F-150 و"سوبر ديوتي"، حيث يمكن لـ F-150 سحب حتى 13,500 رطل، بينما تصل قدرة السحب في "سوبر ديوتي" إلى 40,000 رطل، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعمل الشاق والنقل الثقيل.

شيفروليه سيلفرادو .. منافسة شرسة

جاءت شيفروليه سيلفرادو في صدارة المبيعات لعام 2025 ضمن فئتها، بواقع 283,812 وحدة بين يناير ويونيو. 

تشمل هذه الأرقام طرازات سيلفرادو 1500 وكذلك الإصدارات الثقيلة، حيث تتميز بقدرات سحب تصل إلى 13,300 رطل، متفوقة قليلًا على شقيقتها الميكانيكية جي إم سي سييرا.

تويوتا RAV4 .. الكروس أوفر الأكثر مبيعًا

في فئة الكروس أوفر المدمجة، تتفوق تويوتا RAV4 على هوندا CR-V بفارق مبيعات بلغ 239,451 سيارة خلال النصف الأول من 2025. 

تتوفر RAV4 بخيارات محركات هجينة أو بنزين، وتحظى بسمعة قوية في الموثوقية، ما يمنحها الأفضلية لدى كثير من المشترين.

وعلى الرغم من أن الجيل الحالي من RAV4 قد مضى عليه وقت طويل، فإن تويوتا تستعد لإطلاق جيل جديد كليًا بمحركات هجينة فقط قبل نهاية العام.

 

يذكر أن شاحنات البيك أب لا تزال مهيمنة، خاصة في ولايات وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية.

تعتبر الكروس أوفر المدمجة مثل RAV4 وCR-V الخيار الافتراضي للعائلات بفضل مزيج المساحة والكفاءة.

رغم المنافسة الشرسة، تبقى سمعة العلامة التجارية في الموثوقية عاملًا حاسمًا في قرارات الشراء.

مبيعات السيارات أكثر سيارات مبيعا شيفروليه تويوتا

