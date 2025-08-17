قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟
المقاولون العرب يثبت قوته أمام الزمالك: تصريح مثير من محمد مكي
متحدث الوزراء: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات وفق معايير جديدة | تفاصيل
نتنياهو يشترط إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة ويغلق باب التسوية مع حماس
بعد شائعة وفاتها.. عفاف شعيب تطالب بوقف انتحال شخصيتها على السوشيال ميديا
أول تعليق من الفنان حمدي إسماعيل بعد خروجه من العناية المركزة | ماذا قال؟
الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو
هل يتسلّم المُستأجرون الوحدات الجديدة قبل الفترة الانتقالية؟.. متحدث الوزراء يكشف
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا موديل 2025 في السعودية

هيونداي سوناتا موديل 2025
هيونداي سوناتا موديل 2025
صبري طلبه

تقدم هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من إصداراتها داخل السوق السعودي، منها الأيقونة الشهيرة سوناتا موديل 2025، والتي تعد من أشهر سيارات العلامة الكورية التي قدمت في سوق السيارات، وتنطلق عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من 101.950 ريال سعودي.

مواصفات هيونداي سوناتا موديل 2025

تعتمد هيونداي سوناتا موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 190 حصانًا، و246 نيوتن متر من العزم الدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

هيونداي سوناتا موديل 2025

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة هيونداي سوناتا موديل 2025 التسارع من 0 إلى 60 ميل/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.3 ثانية، بينما تعتمد فنيًا على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تجهيزات هيونداي سوناتا موديل 2025

تضم السيارة هيونداي سوناتا موديل 2025 مجموعة من التجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع شاشة اخرى للبيانات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية.

هيونداي سوناتا موديل 2025

كما تضم هيونداي سوناتا موديل 2025 مقاعد كهربائية قابلة للتدفئة والتبريد، نظام صوتي ترفيهي من طراز BOSE بحسب الفئة، شاحن لاسلكي للهواتف، مكيف هواء أوتوماتيك، بصمة داخلية، إضاءة LED، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية، كاميرا وحساسات حركة.

هيونداي سوناتا موديل 2025

أسعار هيونداي سوناتا موديل 2025 في السعودية

تقدم هيونداي سوناتا موديل 2025 في السوق السعودي بقيمة تبدأ من 101,950 للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 113,335 و 120,235، ويصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 142,085 ريال سعودي.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

