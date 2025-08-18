تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السعودية

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا من أبرز إصدارات العلامة الكورية الجنوبية، حيث استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة منذ انطلاقها، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر عدد من الفئات ضمن موديلات 2025، وبأسعار تبدأ من 79,985 ريال سعودي.

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2025

تعتمد هيونداي إلنترا موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 147 حصانًا، و179 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك الاداء.

وتقدم السيارة بمحرك اخر 1600 سي سي تيربو، واخر هجين، سعة 1600 سي سي، بقوة تتراوح بين 204 و139 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 264 نيوتن متر.

تحتوي هيونداي إلنترا موديل 2025 على باقة من التجهيزات ابرزها، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام ترفيهي صوتي.

كما تحتوي على مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، وسائد هوائية، نظام تحديد المسار، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، بصمة، جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، إضاءة LED.

أسعار هيونداي إلنترا موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 بسعر يبدأ من 79,985 ريال للفئة الأولى، و82,285 ريال للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة بنحو 84,125 ريال.

ويتراوح سعر الفئة الرابعة والخامسة بين 86,425 ريال و 90,220 ريال، وتقدم الفئات الأعلى تجهيزًا بقيمة تتراوح بين 92,405 ريال و110,000 ريال سعودي.