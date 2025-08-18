قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق.. والمقترح المصري القطري بانتظار الرد الإسرائيلي
إصابة وسام أبو علي.. كم سيغيب المهاجم الفلسطيني عن الملاعب؟
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أحمد موسى: مصر تنقذ غزة بمقترح إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما
ترامب: بوتين ينتظر مكالمتي بعد انتهاء اجتماعات زيلينسكي والقادة الأوربيين
أحمد موسى: المقترح المصري القطري خطوة حاسمة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني
المستندات المطلوبة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. خطوة بخطوة
السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا
تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السعودية

هيونداي إلنترا
هيونداي إلنترا
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا من أبرز إصدارات العلامة الكورية الجنوبية، حيث استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة منذ انطلاقها، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر عدد من الفئات ضمن موديلات 2025، وبأسعار تبدأ من 79,985 ريال سعودي.

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2025

تعتمد هيونداي إلنترا موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 147 حصانًا، و179 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك الاداء.

 هيونداي إلنترا

وتقدم السيارة بمحرك اخر 1600 سي سي تيربو، واخر هجين، سعة 1600 سي سي، بقوة تتراوح بين 204 و139 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 264 نيوتن متر.

تحتوي هيونداي إلنترا موديل 2025 على باقة من التجهيزات ابرزها، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام ترفيهي صوتي.

 هيونداي إلنترا

كما تحتوي على مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، وسائد هوائية، نظام تحديد المسار، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني، بصمة، جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، إضاءة LED.

أسعار هيونداي إلنترا موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 بسعر يبدأ من 79,985 ريال للفئة الأولى، و82,285 ريال للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة بنحو 84,125 ريال.

 هيونداي إلنترا

ويتراوح سعر الفئة الرابعة والخامسة بين 86,425 ريال و 90,220 ريال، وتقدم الفئات الأعلى تجهيزًا بقيمة تتراوح بين 92,405 ريال و110,000 ريال سعودي.

