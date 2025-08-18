أخبار السيارات| أسعار جيتور داشينج وإم جي ZS كسر زيرو.. وسيارات طرحت في مصر موديل 2026

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.



جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور

استطاعت سيارة جوردون موراي S1 LM الجديدة، أن تخطف الأنظار داخل فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات 2025، حيث تعد واحدة من أبرز السيارات التي ظهرت على الساحة، لما تقدمه من قدرات، وتصميم مميز من فئة السوبر كار.

تبدأ من 69 ألف ريال.. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية

تعد السيارة هيونداي أكسنت واحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية المقدمة داخل السوق السعودي، من قبل العلامة الكورية الجنوبية، وتقدم السيارة من خلال 4 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 69,600 ريال سعودي.

سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا من موديلات 2026، والتي تتوالى بقوة خلال الفترة الأخيرة، باختلاف العلامات وبلاد المنشأ، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والتصميمات.

جيتور داشينج موديل 2024 أعلى فئة كسر زيرو .. بهذا السعر

ظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، وبحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، ضمن الفئة عالية التجهيزات لكجري.

سعر ومواصفات شيفروليه سبارك 2026 الجديدة في السعودية

تواصل شيفروليه من تعزيز تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعد تقديم نسختها الكهربائية الجديدة سبارك موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية والتحكم.

إم جي ZS موديل 2025 بأقل سعر .. سوق المستعمل

تعد سيارة إم جي ZS واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الصينية في مصر، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي والارتفاع المناسب من فئات الكروس أوفر، إلى جانب تنوع التجهيزات، وأيضًا إنتماء السيارة للفئة الاقتصادية.