تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 69 ألف ريال.. أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية

هيونداي أكسنت موديل 2025
هيونداي أكسنت موديل 2025
صبري طلبه

تعد السيارة هيونداي أكسنت واحدة من أبرز سيارات الفئة الاقتصادية المقدمة داخل السوق السعودي، من قبل العلامة الكورية الجنوبية، وتقدم السيارة من خلال 4 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 69,600 ريال سعودي.

مواصفات هيونداي أكسنت موديل 2025

تعتمد هيونداي أكسنت موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 115 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 144 نيوتن متر، مع تقنية الجر الأمامي.

هيونداي أكسنت موديل 2025

تحتوي هيونداي أكسنت موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات تتضمن، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام متابعة ضغط الإطارات، نوافذ ومرايات كهربائية التحكم، إضاءة داخلية، جنوط رياضية، شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح LED.

هيونداي أكسنت موديل 2025

كما تحتوي هيونداي أكسنت موديل 2025 على قفل مركزي للأبواب، حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء أوتوماتيكي مدعوم بفتحات خلفية، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط ودعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

هيونداي أكسنت موديل 2025

أسعار هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة هيونداي أكسنت موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 69,600 ريال للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 74,085 ريالا و 80,985 ريالا، ويصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 89,035 ريالا سعوديا.

هيونداي أكسنت هيونداي أكسنت سعر هيونداي أكسنت 2025 أسعار هيونداي أكسنت في السعودية

