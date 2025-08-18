جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور

استطاعت سيارة جوردون موراي S1 LM الجديدة، أن تخطف الأنظار داخل فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات 2025، حيث تعد واحدة من أبرز السيارات التي ظهرت على الساحة، لما تقدمه من قدرات، وتصميم مميز من فئة السوبر كار.

الأيقونة S1 LM جاءت بتوقيع جوردون موراي، أسطورة عالم تصميم السيارات، صاحب الفكرة الإبداعية لتصميم الأيقونة ماكلارين F1، لتعيد S1 LM أمجاد F1 GTR التي تمكنت من تحقيق الفوز في سباق لومان 1995.

جوردون موراي S1 LM

مواصفات جوردون موراي S1 LM

تعتمد جوردون موراي S1 LM على محرك مكون من 12 أسطوانة طراز V، سعة 4300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 690 حصانًا، مدعوم بناقل سرعات يدوية الأداء مكون من 6 نقلات.

جوردون موراي S1 LM

وجاءت السيارة جوردون موراي S1 LM بعدد من لمسات الفخامة، أبرزها نظام العادم الذي تم تغليفة بطبقة عازلة من الذهب عيار 18، كرمز للفئة الفاخرة ولجانب مبهر للعزل، مع مادة Inconel القوية.

جوردون موراي S1 LM

لا شك أن مقصورة جوردون موراي S1 LM من أفخم السيارات الرياضية، حيث تمتلك مقعدا مجهزا لقائد المركبة، يعزز من وضع الجلوس والتحكم، بالإضافة إلى عدد من اللمسات الفاخرة التي تزين أرجاء قمرة القيادة.

جوردون موراي S1 LM

المظهر الخارجي لسيارة جوردون موراي S1 LM يمنحها الثقة كل خطوة، مع الملامح الحادة، والاسبويلر الخلفي العريض، إلى جانب ارتكازها على الجنوط الرياضية، والأبواب التي تفتح لاعلى، إضافة إلى اللمسات الانسيابية التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.