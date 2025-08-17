أخبار السيارات| شاهد دودج دورانجو 2026 الجديدة .. سعر بايك U5 PLUS موديل 2025

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

تقدم هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من إصداراتها داخل السوق السعودي، منها الأيقونة الشهيرة سوناتا موديل 2025، والتي تعد من أشهر سيارات العلامة الكورية التي قدمت في سوق السيارات، وتنطلق عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من 101.950 ريال سعودي.

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج دورانجو موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، والتي تتنوع بحسب الفئات والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات ايضًا، سواء من كانت من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو عائلة السيدان الشهيرة، منها بايك U5 PLUS.