مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| دودج دورانجو 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج دورانجو موديل 2026،  التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .

دودج دورانجو موديل 2026

محرك دودج دورانجو موديل 2026

تستمد سيارة دودج دورانجو موديل 2026 قوتها من محرك هيمي 8 سلندر سعة 5700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

وتحصل سيارة دودج دورانجو موديل 2026 على قوتها من محرك اخر سعة 6400 سي سي، وتنتج قوة 475 حصانا، وعزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

دودج دورانجو موديل 2026

وبها محرك آخر سعة 6200 سي سي، وبها قوة 710 حصان، وعزم دوران 645 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات دودج دورانجو موديل 2026

زودت سيارة دودج دورانجو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسة من الفخامة عبر باقات وإضافات جمالية، وبها عجلات سوداء مقاس 20 بوصة، وشعارات سوداء، ومخارج عادم SRT سوداء، وبها جناح SRT أمامي وخلفي، وبها مقاعد أمامية SRT ومقاعد كابتن قياسية في الصف الثاني مغطاة بالجلد والجلد المدبوغ مع خياطة حمراء مميزة.

دودج دورانجو موديل 2026

وتم استخدام الجلد في سيارة دودج دورانجو موديل 2026 في تشطيبات الأبواب والكونسول الوسطي، وأجزاء التشطيب الداخلية محفورة بالليزر برسومات هندسية، وبها قضبان سقف سوداء، وبها خطوط حمراء على الرفرف الأمامي والباب الخلفي، وغطاء محرك عالي الأداء، وأجنحة SRT، ومقاعد أمامية عالية الأداء.

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

تأسست شركة دودج لصناعة السيارات على يد الأخوين جون فرانسيس دودج وهوراس إيلجين دودج في عام 1900، وبدأت في إنتاج السيارات عام 1914، وفي البداية كانت الشركة تعمل كمورد لقطع غيار السيارات، ثم انتقلت إلى إنتاج السيارات بالكامل.

دودج دورانجو موديل 2026

وتعتبر شركة دودج علامة تجارية معروفة في صناعة السيارات، وتقدم مجموعة متنوعة من السيارات، بما في ذلك السيارات الرياضية، والسيارات العضلية، والسيارات العائلية، والشاحنات.

