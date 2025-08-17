تختار ايه.. أم جى 4 أو دونج فنج بوكس 2026 | صور

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ام جى 4 إم دونج فنج بوكس موديل 2026، وتنتمي السياراتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ دونج فنج بوكس موديل 2026

دونج فنج بوكس موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

محرك دونج فنج بوكس موديل 2026

دونج فنج بوكس موديل 2026

تنتج سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 قوة 94 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية يمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها عزم دوران 160 نيوتن/ متر .

أسعار دونج فنج بوكس موديل 2026

دونج فنج بوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 770 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج بوكس موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 870 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى ام جى 4 موديل 2026

ام جى ام جى 4 موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ام جى ام جى 4 موديل 2026

ام جى ام جى 4 موديل 2026

تتسارع سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 64 لتر، وبها قوة 200 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار ام جى ام جى 4 موديل 2026

ام جى ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .