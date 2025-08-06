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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب بروتون جين 2 أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه

بروتون جين 2 موديل 2013
بروتون جين 2 موديل 2013
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 بروتون جين 2 موديل 2013

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2 موديل 2013، وتنتمي جين 2 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون جين 2 موديل 2013 الخارجية

 بروتون جين 2 موديل 2013

تمتلك سيارة بروتون جين 2 موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار ركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك بروتون جين 2 موديل 2013

 بروتون جين 2 موديل 2013

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 205 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأسود .

مقصورة بروتون جين 2 موديل 2013 الداخلية

 بروتون جين 2 موديل 2013

زودت مقصورة سيارة بروتون جين 2 موديل 2013 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بروتون جين 2 موديل 2013

تباع سيارة بروتون جين 2 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة بروتون جين 2 جين 2 موديل 2013 مواصفات بروتون جين 2

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