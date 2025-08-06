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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان تنهار.. القصة الكاملة لإغلاق أكبر مصانعها وتسريح العمال

نيسان
نيسان
عزة عاطف

تواجه شركة نيسان اليابانية أزمة هيكلية غير مسبوقة تهدد وجودها العالمي، بعد سنوات من التوسع الطموح بقيادة رئيسها التنفيذي السابق “كارلوس غصن”. 

اليوم، تستعد نيسان لإغلاق عدد من مصانعها من بينها أكبر مصانعها في إطار خطة تحوّل قاسية تهدف إلى إنقاذ ما تبقى من الشركة.

كانت نيسان خلال عهد غصن تسعى جاهدة لتوسيع حصتها في السوق العالمية من 6% إلى 8%، وهو ما دفعها لزيادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة غير مسبوقة. 

لكن هذا الطموح انعكس سلبًا، مع تراجع الطلب العالمي وظهور فائض هائل في الطاقة الإنتاجية.

تراجع حاد في مبيعات نيسان العالمية

بحلول السنة المالية 2024، هبطت مبيعات نيسان إلى 3.3 مليون وحدة فقط، مقارنة بذروتها البالغة 5.8 مليون وحدة في 2017. 

في الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت المبيعات من 1.6 مليون إلى 938 ألف وحدة، وفي الصين، انخفضت من 1.5 مليون إلى 697 ألف وحدة فقط.

أجبرت هذه الأرقام الصادمة الشركة على إعادة تقييم نموذجها التشغيلي. وبحسب محللين، فإن غصن ترك وراءه تركة من التوسع السريع الذي لم يدعم بإستراتيجية مستدامة، مما أدى إلى أزمات متلاحقة.

ثقافة "الربح السريع" وتأثيرها المدمر

يقول "أتسوشي أوساناي" الأستاذ في كلية "واسيدا" لإدارة الأعمال، إن أحد آثار عهد غصن كان تركيزه الشديد على الربح السريع وكفاءة الإنتاج قصيرة الأجل، على حساب الابتكار والتخطيط طويل الأمد.

وأضاف: "نيسان تمتلك براعة في التصميم وتقنيات قوية في محركات الاحتراق الداخلي، لكنها فشلت في دمج هذه القدرات مع تخطيط المنتج بشكل فعال".

خطة إنقاذ بقيادة إيفان إسبينوزا

في أبريل 2025، تولى “إيفان إسبينوزا” منصب الرئيس التنفيذي، ليواجه واحدة من أعقد المراحل في تاريخ الشركة. أطلق إسبينوزا خطة تحول جذرية تشمل:

  • خفض التكاليف السنوية بمقدار 500 مليار ين.
  • تسريح 19 ألف موظف حول العالم (نحو 15% من القوى العاملة).
  • إغلاق 7 مصانع من أصل 17 مصنعًا، لتصبح نيسان بـ10 قواعد إنتاج فقط.
  • احتمال إغلاق أكبر مصانع نيسان، الذي يقع ضمن نطاق التخفيضات الجديدة.

وقال إسبينوزا في مؤتمر صحفي: "الواقع واضح. لدينا هيكل تكاليف مرتفع للغاية، والأسواق العالمية متقلبة، مما يجعل التخطيط والاستثمار أمرًا بالغ الصعوبة".

خسائر تاريخية لشركة نيسان 

أعلنت نيسان عن خسارة صافية قدرها 670 مليار ين (حوالي 4.5 مليار دولار) في السنة المالية 2024، وهي ثالث أكبر خسارة في تاريخها. 

رغم ذلك، تمتلك الشركة أكثر من 2 تريليون ين نقدًا، إضافة إلى 2 تريليون ين من خطوط الائتمان غير المستخدمة، مما يمنحها هامش بقاء يقدر بـ 12 إلى 18 شهرًا.

على عكس الإدارة السابقة التي وصفت بالبطء والمحافظة، يتكوّن الفريق الإداري الحالي من مزيج بين كوادر شابة يابانية ومديرين تنفيذيين غير يابانيين، في محاولة لإحداث قفزة في طريقة اتخاذ القرار.

ويقول المحللون إن هذا التغيير في الهيكل الإداري قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ نيسان.

ضمن خطة إسبينوزا، قررت نيسان إغلاق مصنعها الأكبر عالميًا الذي لم يذكر اسمه رسميًا حتى الآن في خطوة تعكس مدى حرج الوضع. 

كان المصنع يمثل ركيزة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية للشركة، لكن تكاليف تشغيله لم تعد قابلة للاستمرار في ظل انخفاض الطلب.

هذا الإغلاق هو أكثر من مجرد تقليص إنتاج؛ إنه إعادة هيكلة جذرية لأحد أضخم اللاعبين في صناعة السيارات.

تقف نيسان عند مفترق طرق. فهل تتمكن من استعادة قوتها تحت قيادة جديدة واستراتيجية حاسمة؟ أم أن إرث غصن وتحديات السوق العالمية ستكون أقوى من قدرتها على الصمود؟

الإجابة تتوقف على مدى التزام الإدارة الجديدة بخطة التحول، وقدرتها على إعادة الثقة للمستثمرين والعملاء والعاملين في الشركة.

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