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وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

سلمي محمد وصفي
سلمي محمد وصفي
ميرنا محمود

سادت حالة من الحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة الطالبة سلمى محمد وصفي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة التحرير الرسمية للغات، إثر تعرضها لحادث سير مروع صباح اليوم على طريق الفيوم.

وانهالت عبارات النعي والدعاء لسلمى من أصدقائها وزملائها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة والأسى لفقدانها المفاجئ سائلين المولى عز وجل بأن يتغمدها في رحمته وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، مؤكدين أنها كانت مثالًا للأخلاق والاجتهاد.

وكانت قد أعلنت إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، وفاة طالبة تدرس بمدرسة التحرير الرسمية للغات في الصف الثاني الثانوي ، إثر حادث أليم.‎

وقالت إدارة 6 أكتوبر التعليمية في بيان رسمي : بكل الحزن والأسى ،تنعي إدارة ٦ أكتوبر التعليمية، وعلى رأسها فاتن مدكور، مدير عام الإدارة، الطالبة سلمى محمد وصفي، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة التحرير الرسمية للغات، والتي وافتها المنية صباح أمس إثر حادث أليم على طريق الفيوم، وذلك خلال تواجدها مع والدها وأخيها.


وقالت إدارة 6 أكتوبر التعليمية في بيانها : لقد أسفر الحادث عن وفاة الطالبة سلمى، بينما أُصيب والدها وشقيقها مهند محمد وصفي بإصابات بالغة، ونسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليهما بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أسرة الطالبة الصبر والسلوان.

وأضافت إدارة 6 أكتوبر التعليمية : تتقدم الإدارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يجعل مثواها الجنة، وأن يجبر كسر قلوب والديها وزملائها ومعلميها بهذا المصاب الجلل… "إنا لله وإنا إليه راجعون"اللهم ارحمها واغفر لها، واشفِ المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا.

مدرسة التحرير الرسمية للغات إدارة 6 أكتوبر التعليمية حادث اليم وفاة سلمي محمد وصفي

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