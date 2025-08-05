وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

أعلنت إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، وفاة طالبة تدرس بمدرسة التحرير الرسمية للغات في الصف الثاني الثانوي ، إثر حادث أليم

وقالت إدارة 6 أكتوبر التعليمية في بيان رسمي : بكل الحزن والأسى ،تنعي إدارة ٦ أكتوبر التعليمية، وعلى رأسها فاتن مدكور، مدير عام الإدارة، الطالبة سلمى محمد وصفي، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة التحرير الرسمية للغات، والتي وافتها المنية صباح اليوم إثر حادث أليم على طريق الفيوم، وذلك خلال تواجدها مع والدها وأخيها.

وقالت إدارة 6 أكتوبر التعليمية في بيانها : لقد أسفر الحادث عن وفاة الطالبة سلمى، بينما أُصيب والدها وشقيقها مهند محمد وصفي بإصابات بالغة، ونسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليهما بالشفاء العاجل، وأن يُلهم أسرة الطالبة الصبر والسلوان.

وأضافت إدارة 6 أكتوبر التعليمية : تتقدم الإدارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يجعل مثواها الجنة، وأن يجبر كسر قلوب والديها وزملائها ومعلميها بهذا المصاب الجلل… "إنا لله وإنا إليه راجعون"اللهم ارحمها واغفر لها، واشفِ المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا.