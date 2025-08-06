حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أثار الفنان مدحت تيخا جدلًا واسعًا بعد منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، كشف فيه عن تعرضه لواقعة نصب على يد أشخاص مقربين منه، بالرغم من علمهم بمروره بظروف مادية صعبة خلال تلك الفترة.

وكتب مدحت تيخا: «أنا اتنصب عليا من أقرب ناس ليا في الشغل السيزون اللي فات».

وتابع: «وكنت بمر بمرحلة كنت محتاج فيها كل جنيه، بسبب ظروف معينة مريت بيها، وهما كانوا عارفين، لكنهم قرروا يكملوا نصب عادي جدًا، بلا أدنى رحمة».

وأضاف: «واكتشفت إن ده رزق من ربنا، ومن أقوى أنواع الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى يكشفلك حقيقة وشوش بني آدمين كانوا في حياتك، مش عشان يكسرك، ولكن عشان يفوقك وينقذك قبل ما تغرق أكتر معاهم».

واختتم قائلًا: «افرح إن ربنا فَوقك ونبَّهك وفتح عينيك.. وحسبي الله ونعم الوكيل».