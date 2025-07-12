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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اختى ماتت.. الفنان مدحت تيخا يعلن وفاة شقيقته

مدحت تيخا
مدحت تيخا
سعيد فراج

نشر الفنان مدحت تيخا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه وفاة شقيقته ولم يكشف عن أى تفاصيل عن الجنازة أو موعد العزاء. 

واكتفى مدحت تيخا بتعليق مقتضب : “أختى ماتت”. 

كان مدحت تيخا ، عبر حسابه الرسمي فيس بوك نشر رسالة شكر قال فيها: "الحمد لله إني اشتغلت معاك، كان حلم واتحقق بفضل الله.. أشكرك يا أستاذ على إنك اخترتني في دور مختلف تمامًا عني، ولكن المبدعين الحقيقيين هما اللي بيعيدوا اكتشاف المواهب بشكل مختلف، شكرًا يا أستاذ".

أبطال مسلسل سيد الناس

يذكر ان مسلسل سيد الناس بطولة النجم عمرو سعد والهام شاهين وريم مصطفي وأحمد زاهر واحمد رزق واحمد فهيم ومنة فضالي وخالد الصاوي وتأليف وإخراج محمد سامي.

مدحت تيحا يتحدث عن نور الشريف 

وكان قد قال الفنان مدحت تيخة في تصريحات سابقة لـ صدى البلد:" نور الشريف هو الذي اكتشفني عندما كنت في معهد فنون مسرحية وحضر مشروعي في السنة الثالثة واختارني من بين عشرين طالبا، وكان المشروع تحت إشراف سميرة محسن وبعد انتهاء العرض قال لها "الولد دا لازم تبخريه" وطلب رقمي من أجل أن أشارك معه في مسلسل "حضرة المتهم أبي".

وتابع :" نور الشريف كان أبا للجميع فقدمني وكنت أتحسس طريقي ولا أحد يعرفني وكان لدى نوع من أنواع الرهبة لمجال جديد، فكان يعطيني ثقة في نفسي ويكسر كل التابوهات والمخاوف ويقول للجميع عني أنني ممثل هايل فقد كان فنان ورجل عظيم.

وأضاف": لأنه ممثل عظيم كان يعلم متى أشعر بقلق أو توتر، ومتى لا يوجد معي فلوس فلن أنسى ونحن نقوم بتصوير "خلف الله" وقت التصوير سألني إن كنت قبضت أم لا وكلم المنتج وسأله فكان يحب أن يطمئن على هل حصلت على فلوسي، وأوقف التصوير وطلب أن أحصل على أموالي كاملة ، وكنت قبلها قدمت "شيخ العرب همام" وأتعامل كأني نجم.

واختتم حديثه عن الراحل وقال: "رشحني وقتها لدور شاب شرير يقتل ابن شقيقه لأنه أغنى منه فقد تمسك بي في الدور رغم أن جميع من حولي قالولي ألا أقدمه وبالفعل حصلت على جائزة أحسن ممثل، فهو فنان عظيم وإنسان لن يتكرر".

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