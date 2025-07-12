درويش وروكي الغلابة.. أفلام تستعد للمنافسة فى موسم الصيف الحالى

تشهد المرحلة المقبلة عرض عدد من الأفلام التى تنعش الساحة الفنية فى موسم الصيف الحالى، حيث حددت شركتى الإنتاج والتوزيع موعد عرضها بشكل نهائى، ولعل من أبرزها فيلم “الشاطر” للفنان أمير كرارة، وفيلم “روكي الغلابة” للفنانة دنيا سمير غانم، وفيلم “درويش” للفنان عمرو يوسف.

ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل عرض هذه الأفلام.

فيلم الشاطر

طرحت شركة سينرجي الإعلان الرسمي لفيلم الشاطر الذي يقوم ببطولته أمير كرارة وهنا الزاهد قبل عرضه في السينمات المصرية 16 يوليو الجاري.

أنهى صُنّاع الفيلم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من الدول الأوروبية، حيث اعتمد المخرج على مواقع تصوير مميزة تدعم الطابع العصري للفيلم، خاصة في مشاهد الحركة والمطاردات ويواصل الفريق حاليًا مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض في موعده المقرّر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول فتاة شابة (تؤدي دورها هنا الزاهد) تقع في حب شاب يعمل كـ”دوبلير” (يؤدي دوره أمير كرارة)، وتبدأ بينهما سلسلة من المواقف والصراعات غير المتوقعة، التي تكشف عن خبايا عالم الدوبليرات وما يدور خلف الكواليس، في إطار مشوّق ومليء بالمفاجآت.

‎يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

فيلم روكي الغلابة

بينما نشرت الفنانة دنيا سمير غانم بوستر فيلمها الجديد روكي الغلابة، المنتظر عرضه في السينمات المصرية يوم 30 يوليو الجاري.

وكتبت دنيا سمير غانم، في تعليقها على بوستر فيلمها عبر تطبيق “إنستجرام”: «البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة، 30 يوليو بجميع سينمات مصر، و14 أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي».

ينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، ويدور في إطار من المواقف الطريفة والدرامية حول فتاة ريفية قوية تعمل حارسة شخصية، وتمارس رياضة الملاكمة، ما يضعها في مسار غير معتاد بالنسبة لفتاة من بيئتها.

وفي سياق الأحداث، تتولى حماية رجل أعمال يُدعى “تايسون”، ليبدأ بينهما مشوار مليء بالمفارقات واللحظات الكوميدية المؤثرة.

يضم الفيلم عددا من الفنانين إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، من بينهم: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من أحمد سعد وأوس أوس كضيوف شرف، ما يضيف نكهة كوميدية متجددة ومتنوعة إلى العمل.

“روكي الغلابة” من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

ويُعد الفيلم ثاني بطولة سينمائية للفنانة دنيا سمير غانم بعد فيلم “تسليم أهالي” الذي عُرض عام 2021، ويأتي بعد غياب لعدة سنوات عن السينما، وانشغالها بالمشاريع التليفزيونية، آخرها مسلسل “عايشة الدور” الذي عُرض في رمضان الماضي.

اسم الفيلم تغيّر من “الجارداية” إلى “روكي الغلابة”، في إشارة رمزية إلى الروح القتالية التي تحملها بطلة الفيلم، واستلهامًا من سلسلة “روكي” العالمية.

فيلم درويش

تم إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر "درويش"، من بطولة عمرو يوسف، والذي من المقرر طرحه في دور العرض يوم 13 أغسطس في مصر، ويوم 28 أغسطس في جميع انحاء الوطن العربي.

يقدم "درويش" توليفة درامية مشوّقة تمزج بين الإثارة، الكوميديا، بالإضافة إلى الخيانة والعلاقات المعقدة.

كما يدفع المشاهدين للتساؤل حول تعريف البطل الحقيقي.

لطالما عاش “درويش” وفق قاعدة واحدة: “فكّر بسرعة، وتحرك أسرع”، قاعدة جعلته يتخذ قراراته في لحظتها، ويمشي وراءها بلا تردد.

لكن هذه المرة، الأمور خرجت عن السيطرة، صفقة واحدة تقلب حياته رأسًا على عقب، وتدخله في عالم لا يشبهه: مليء بالمجوهرات المسروقة، والاتفاقات الملتبسة، وقصة حب لم تكن في الحسبان.

وبين مطاردات من كل صوب، وامرأتين تشدان به في اتجاهين متضادين، تبدأ لعبته القديمة بالتفكك، وتتحول السرعة إلى فوضى.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.