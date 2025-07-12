الجميلة ريمو| ليلى زاهر تهنئ ريم سامي بعيد ميلادها

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها مع الفنانة ريم سامي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرصت ليلى زاهر على تهنئة ريم سامي بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد للجميلة ريمو”.

ستوري ليلى زاهر

حفل تخرج ليلى وملك أحد زاهر

واحتفلت ليلى وملك زاهر بتخرجهما من المعهد العالي للسينما.

الحفل شهد دعما فنيا من عدد من النجوم المقربين، أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنانة وفاء عامر، وشقيقتها أيتن عامر، والمنتج والفنان هشام جمال (زوج ليلى)، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة.

وتعويضا عن غيابه في زفاف ليلى زاهر؛ فاجأ النجم تامر حسني، الحضور، بظهوره في حفل مناقشة مشروع التخرج.