كنت مسافر غصب عني.. تامر حسني يوضح سبب غيابه عن زفاف ليلى زاهر

كشف الفنان تامر حسني، سبب غيابه عن حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر وكتب ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "يوم فرحك يا ليلى كنت مسافر غصب عني بس النهارده الفرحه ٢ ملك وليلى في يوم واحد بيتخرجوا من الجامعه ملك وليلى ولادي اللي كانوا أطفال سغيرين أوي في فيلم عمر و سلمى ٢، النهارده أنا فعلا مش مصدق إني بغني في تخرجهم وجانبي باباهم النجم الكبير صديق العمر و حبيبي أحمد زاهر تعيش وتفرحهم يا حبيبي مليون مبروك ملك وليلى و كل دفعتهم و كل الأكاديميه البحريه و كل خريجين مصر و الوطن بشكل عام".

حفل تخرج ليلى وملك أحد زاهر

شهدت الساعات الماضية احتفال مميز من الفنان أحمد زاهر، بتخرج ابنتيه ملك وليلى من المعهد العالي للسينما.

الحفل شهد دعما فنيا من عدد من النجوم المقربين، أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنانة وفاء عامر، وشقيقتها أيتن عامر، والمنتج والفنان هشام جمال (زوج ليلى)، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة.

وتعويضا عن غيابه في زفاف ليلى زاهر؛ فاجأ النجم تامر حسني، الحضور، بظهوره في حفل مناقشة مشروع التخرج.