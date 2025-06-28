عمل مميز لنا.. ليلى زاهر تدعم شقيقتها بتجربتها الأولى في الإخراج

دعمت الفنانة ليلى أحمد زاهر، شقيقتها الفنانة ملك زاهر على التجربة الأولى لها في الإخراج.

وكتبت ليلى زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "شنطة سفر، رحلة مشاعر، فيلم تخرجنا القصير "شنطة سفر" الذي كتبته وأخرجته بشغف أختي ملك أحمد زاهر. هذا العمل مميز جدًا بالنسبة لنا، انتظروا شنطة سفر"

هدى زاهر تشجع ملك زاهر

كما حرصت هدى زاهر، على تهنئة ابنتها الفنانة ملك زاهر بتجربتها الأولى في مجال الإخراج، معبرة عن سعادتها وفخرها الكبير بهذه الخطوة.

وكتبت هدى زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ماشاءالله تبارك الرحمن، الف مبروك يا مخرجه يا شاطره اوي، شهادتي فيكي مجروحه بس ان شاء اللّٰه دي هتكون مفاجاة جديده عنك للناس، ملك مخرجه شاطره جدا جدا وعقبال ما اشوفك بتخرجي لأكبر النجوم واهم الأعمال".