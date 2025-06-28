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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شنطة سفر | ملك أحمد زاهر مخرجة لأول مرة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن طرح أولي تجاربها الإخراجية والتأليف بفيلم “شنطة سفر” والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. 

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.

ملك أحمد زاهر تتعرض لوعكة صحية

وكانت تعرضت ملك زاهر لوعكة صحية خلال الأيام الماضية وكانت شاركت جمهورها منشورا بعد تحسن حالتها الصحية.

و كتب ملك احمد زاهر عبر انستجرام:البشري قريبه فقط في تلك الاية وجاءته البشري.

وكانت قد كشفت والدة الفنانة الشابة ملك زاهر، عن آخر التطورات الصحية لابنتها، وذلك بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أثارت قلق جمهورها ومحبيها.

ملك أحمد زاهر تشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

يُذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر تألقت في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب النجم عمرو سعد، كل من: ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، صلاح عبد الله، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، سليمان عيد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ملك أحمد زاهر اعمال ملك أحمد زاهر مسلسل سيد الناس

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