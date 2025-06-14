والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت والدة الفنانة الشابة ملك زاهر، عن آخر التطورات الصحية لابنتها، وذلك بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أثارت قلق جمهورها ومحبيها.

وأعلنت هدى زاهر عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن حالة ملك في تحسن، مؤكدة خروجها من المستشفى مؤخرًا، وقالت:"ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين، وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالظبط. هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم."

وكانت حالة ملك زاهر الصحية قد أثارت اهتمام جمهورها في الساعات الأخيرة، وسط تداول أنباء عن خضوعها لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/O8RE6CN0_RM?si=Ht3knRvXZf0PqOBL



