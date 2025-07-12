سلام يا موحة .. خالد الصاوي يرثى سامح عبد العزيز بأبيات من الشعر

نشر الفنان خالد الصاوى أبيات من الشعر يرثي خلالها المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذى رحل يوم الخميس الماضى وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واختار خالد الصاوى أن يرثي سامح عبد العزيز من خلال الشعر تحت عنوان : “وداعاً سامح عبد العزيز”. وجاء كالاتي.



كم من ورود في بوكيه عمري

تدبل بدون ما أودعها

وكم طيور وشم في صدري

تشرد وعمري ما أرجعها

بستاني من سني، وشجري..

بالواحدة، بكياني زارعها

والواحة دي وهبة قدري

نخلاتي تنده أطلعها

وورثي نافد على جُزري

أجمع حبايبي على شراعها

وكل ما قلت.. أنا بهري!

وعيوني زايغة في مدامعها



…..

أبكي وأسح ولا العيل

على الوجيعة من الخطفة

سامح كمان؟! مش متخيل!

الوعد صح ملوش عطفة

مستسلمينله من الأول

الكل ماشي على الحافة

…

والله كان لسه امبارح

يوم ما اتقابلنا في المعهد

أنا اسمي خالد، وأنا سامح

صحوبية من أول مشهد

وشبابنا خيل عربي وجامح

وكل ما بنرمح نبعد

لكننا حلف مقاوح

نحلف على بكرة نعيد

في التسعينات جيلنا يكافح

نتلاقي برضه ونتعهد

….

سنين.. جرس.. أفتح، الله!

سامح وأحمد عبدالله

اليوم باينه اليوم والله

وغطسنا، كم أسبوع ولى

وصحينا عالسيما في "كباريه"

وثاني عام واحنا الناجحين

وفرحانين علشان قد ايه..؟

كم من سنين نحلم بينا

خش "الفرح" بارك لينا

ومشينا عين عاللي في راسنا

وتمللي عين على بعضينا

……

سلام يا سامح يا ابو ضحكة

البهجة فيها رباني

يا قلب صافي وعين مالكة

يا بو ودن تقاسيم وأغاني

سلام يا موحة وما تغيبشي

دايما حنتلم في دارك

فيه ناس تطير وما بتموتشي

وناس تعيش على إبهارك

أخي الصغيّر ما تخافشي

حتلاقي دايما أنصارك

والحق عدل ما يخلفشي

بأمره والفردوس دارك