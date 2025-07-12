مش هسيب ولاد أخويا.. آمال رمزي تكشف سبب طلاقها بعد 6 سنوات زواج

كشفت الفنانة القديرة آمال رمزي، تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، خلال لقائها في برنامج مساء الياسمين الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس، حيث تحدثت عن سبب طلاقها، مؤكدة أنه كان بسبب رغبتها في رعاية أبناء شقيقها بعد وفاة والدتها.

وقالت آمال رمزي: جوزي طلقني علشان يحرمني من الميراث، لأني مردتش أخلف، قولتله أنا عايزة أربي ولاد أخويا بعد 6 سنين جواز.. ولما بلغني إنه هيطلقني قولتله براحتك، بس أنا مش هسيب ولاد أخويا، أسيبهم لمين؟ صعب أوي.. وكانت ماما توفت اللي كانت بترعاهم، وحرام أكون أنانية.

واعتبرت رمزي، أن قرارها كان إنسانيًا بالدرجة الأولى، نابعًا من مسؤوليتها تجاه أبناء شقيقها الذين كانوا في أمسّ الحاجة لمن يحتضنهم ويرعاهم بعد فقدان جدتهم.

أعمال آمال رمزي

ويعد مسلسل عيش أحلامك هو آخر أعمال آمال رمزي، الذي طُرح عام 2018، وشاركها التمثيل العديد من الفنانين منهم: عبد الرحيم حسن، محمود عامر، منة المصري، إسلام عماد، صوفيا ياسين، شريف الخيام، باهر الشافعي، محمد الفقي، والمسلسل تحت قيادة المخرج أشرف الغزالي.

وقدمت آمال رمزي ، العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما والمسرح، وتخطى رصيدها الفني 100 عمل، ومن أبرزهم: مسرحية حكاية 3 بنات، مسرحية الزوج أول مَن يلعب، مسرحية الكلامنجية، مسرحية أنا أجدع منه، مسرحية الضيف اللي هو، ميرحية الطرطور، ومسلسل حارة السقايين، مسلسل الكهف، مسلسل شفيقة ومتولي، مسلسل الجاني، مسلسل قافلة زمان.