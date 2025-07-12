أحمد صفوت: شخصية "معتصم" في فات الميعاد واقعية

أعرب الفنان أحمد صفوت عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "فات الميعاد"، مؤكدًا أن شخصية "معتصم" التي يجسدها تمثل نموذجًا إنسانيًا موجودًا في الواقع، لما تتمتع به من هدوء، ذكاء، وقوة داخلية، تجعله يتعامل مع ضغوط الحياة بمنطق وعقلانية دون انفعال.

أوضح "صفوت" في تصريحات صحفية، أن أكثر ما يميز "معتصم" هو حبه للاستقرار وخوفه من الوحدة، إلى جانب حرصه الدائم على وضع نفسه مكان الآخرين ومحاولة إيجاد حلول شريفة لأي أزمة تواجهه، مشيرًا إلى أن الشخصية متسامحة بطبيعتها، وتمنح الدعم الكامل لمن حولها.

وعن القضايا التي يتناولها العمل، أكد أحمد صفوت أن المسلسل يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة، لكنه يرى أن القضية الأهم لم تُعرض بعد ضمن أحداث الحلقات، متوقعًا أن تترك أثرًا كبيرًا عند المشاهدين.

أحمد صفوت يعلق على نجاح مسلسل فات الميعاد

أما عن النجاح الذي حققه العمل، فأشار "صفوت" إلى أنه كان يتوقع نجاح "فات الميعاد"، لكنه لم يتخيل أن يصل هذا النجاح إلى هذا الحجم من التفاعل والإشادة، خاصة مع عرضه خارج الموسم الرمضاني، وفي توقيت صعب تزامن مع امتحانات الثانوية العامة والمصايف، مما زاد من دهشته وسعادته.

أكد أحمد صفوت أن أكثر ما يميز مسلسل "فات الميعاد" هو بساطته وواقعيته، مع وجود شخصيات حقيقية وكتابة درامية صادقة، الأمر الذي ساهم في جذب الجمهور والتفاعل الكبير مع الأحداث.

وجه "صفوت" في ختام حديثه الشكر لفريق عمل المسلسل، وعلى رأسهم المنتج إبراهيم حمودة، واصفًا إياه بأنه "من القلائل الذين يتعاملون مع الإنتاج الفني بشغف حقيقي ورؤية فنية صادقة، وليس كمجرد مشروع تجاري".

كما أشاد بالمخرج سعد هنداوي، مؤكدًا أنه "مخرج موهوب، حساس، وقادر على نسج تفاصيل الحكاية بشكل إنساني راقٍ، ما انعكس على جودة العمل ككل".