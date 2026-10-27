خلال أسبوع.. الأوقاف تنفذ 3292درسا منهجيا و628مجلسا للفقه و20880مسجدا

واصلت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذ خطتها الدعوية والعلمية والتثقيفية بمختلف المحافظات، خلال الفترة من السبت 17 أكتوبر حتى الجمعة 23 أكتوبر 2026، من خلال آلاف الدروس المنهجية والمجالس العلمية والندوات والقوافل الدعوية، إلى جانب التوسع في البرامج الموجهة للأطفال والشباب، بما يدعم نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

وشهدت أنشطة الوزارة خلال الأسبوع تنفيذ 3292 درسًا منهجيًّا للأئمة في جميع المديريات الإقليمية، إلى جانب عقد 628 مجلسًا للفقه بمديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، عقب صلاة المغرب، فضلًا عن تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا بمختلف المديريات، وعقد 383 مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية، باستثناء مديريات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر والسويس.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء وعي الأطفال وتنشئتهم على القيم الدينية والأخلاقية، نُفذ البرنامج التثقيفي للطفل في 20880 مسجدًا بجميع المديريات، يوم الخميس عقب صلاة العصر، كما شهد الأسبوع إجراء امتحانات الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي بالمديريات الإقليمية، بالتزامن مع انطلاق المسابقة الخاصة بالبرنامج الصيفي بمسجد النور بالعباسية يومي الاثنين والثلاثاء.

وعلى صعيد تنشيط الحركة الثقافية والعلمية داخل المساجد، نظمت الوزارة 27 ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب تنفيذ 3 أسابيع ثقافية بمديرية أوقاف القاهرة، وعقد ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية. كما نظمت 625 ندوة علمية بمديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، يوم الاثنين عقب صلاة المغرب.

مجالس قراءة «البردة الشريفة»

وامتدت جهود الوزارة إلى المساجد الكبرى، حيث نُظمت مجالس قراءة «البردة الشريفة» للإمام البوصيري، رحمه الله، في 3392 مسجدًا يوم الخميس، فضلًا عن تنفيذ أنشطة المساجد المحورية في 10900 مسجد بالمديريات الإقليمية، في إطار تعزيز الدور العلمي والثقافي للمساجد وتوسيع نطاق الأنشطة الدعوية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق تعزيز التعاون الدعوي بين مؤسسات الدولة، نفذت وزارة الأوقاف 4 قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف يوم الجمعة 23 أكتوبر، إلى جانب تسيير القوافل الدعوية بالمناطق المستهدفة في مديريات القاهرة والسويس وبورسعيد. كما نفذت 1025 قافلة شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و8 قوافل للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وشملت جهود التوعية المجتمعية كذلك تنفيذ 2000 ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، و60 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، فضلًا عن تنظيم 300 ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية في نشر الوعي الصحي والثقافي والتربوي، وربط الرسائل التوعوية باحتياجات المجتمع.