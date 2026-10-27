قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبقك إلى الجنة.. فضل الباقيات الصالحات وأعظم الكلمات التي يحبها الله
بالتعاون مع اليابان|تطوير وإنشاء 20 مدرسة للتمريض والرعاية الصحية لكبار السن
رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما
مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18
أسعار البنزين والسولار اليوم
من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26
ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خلال أسبوع.. الأوقاف تنفذ 3292درسا منهجيا و628مجلسا للفقه و20880مسجدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

واصلت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذ خطتها الدعوية والعلمية والتثقيفية بمختلف المحافظات، خلال الفترة من السبت 17 أكتوبر حتى الجمعة 23 أكتوبر 2026، من خلال آلاف الدروس المنهجية والمجالس العلمية والندوات والقوافل الدعوية، إلى جانب التوسع في البرامج الموجهة للأطفال والشباب، بما يدعم نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

وشهدت أنشطة الوزارة خلال الأسبوع تنفيذ 3292 درسًا منهجيًّا للأئمة في جميع المديريات الإقليمية، إلى جانب عقد 628 مجلسًا للفقه بمديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، عقب صلاة المغرب، فضلًا عن تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا بمختلف المديريات، وعقد 383 مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية، باستثناء مديريات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر والسويس.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببناء وعي الأطفال وتنشئتهم على القيم الدينية والأخلاقية، نُفذ البرنامج التثقيفي للطفل في 20880 مسجدًا بجميع المديريات، يوم الخميس عقب صلاة العصر، كما شهد الأسبوع إجراء امتحانات الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي بالمديريات الإقليمية، بالتزامن مع انطلاق المسابقة الخاصة بالبرنامج الصيفي بمسجد النور بالعباسية يومي الاثنين والثلاثاء.

وعلى صعيد تنشيط الحركة الثقافية والعلمية داخل المساجد، نظمت الوزارة 27 ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب تنفيذ 3 أسابيع ثقافية بمديرية أوقاف القاهرة، وعقد ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية. كما نظمت 625 ندوة علمية بمديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، يوم الاثنين عقب صلاة المغرب.

 مجالس قراءة «البردة الشريفة»

وامتدت جهود الوزارة إلى المساجد الكبرى، حيث نُظمت مجالس قراءة «البردة الشريفة» للإمام البوصيري، رحمه الله، في 3392 مسجدًا يوم الخميس، فضلًا عن تنفيذ أنشطة المساجد المحورية في 10900 مسجد بالمديريات الإقليمية، في إطار تعزيز الدور العلمي والثقافي للمساجد وتوسيع نطاق الأنشطة الدعوية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق تعزيز التعاون الدعوي بين مؤسسات الدولة، نفذت وزارة الأوقاف 4 قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف يوم الجمعة 23 أكتوبر، إلى جانب تسيير القوافل الدعوية بالمناطق المستهدفة في مديريات القاهرة والسويس وبورسعيد. كما نفذت 1025 قافلة شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و8 قوافل للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وشملت جهود التوعية المجتمعية كذلك تنفيذ 2000 ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، و60 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، فضلًا عن تنظيم 300 ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية في نشر الوعي الصحي والثقافي والتربوي، وربط الرسائل التوعوية باحتياجات المجتمع.

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري أنشطة وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل الدروس المنهجية القوافل الدعوية نشر الفكر الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

سفير أوزبكستان بالقاهرة

سفير أوزبكستان بالقاهرة : نتائج مثمرة لمباحثات وزير الموارد المائية الأوزبكي في القاهرة

جانب من الاجتماع

وزيرا العمل والتضامن: تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

بالصور

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

فيديو

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد