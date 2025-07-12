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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بداية من 14 يوليو.. حسين الجسمي يطلق “ألبوم 2025” بـ أغنيتين كل أسبوع

ألبوم حسين الجسمي 2025
ألبوم حسين الجسمي 2025

في تجربة فنية غير تقليدية تعبّر عن جرأته ووعيه بتطور المشهد الموسيقي، يُعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن إطلاق مشروعه الموسيقي الجديد “ألبوم 2025”، الذي يشكّل رحلة موسيقية فريدة تُطرح من خلالها أغنيتان جديدتان كل أسبوع، طيلة صيف 2025، ليحمل كل عمل حكاية متفرّدة ومشاعر مختلفة.

ألبوم حسين الجسمي 2025

تفاصيل ألبوم حسين الجسمي 

ابتداءً من 14 يوليو 2025، تنطلق أولى إصدارات الألبوم، في مشروع يقوم على التنوع والطرح المرحلي المدروس، حيث تُمنح كل أغنية فرصتها الكاملة للانتشار والتفاعل، في ظل استراتيجية إبداعية تجمع بين الحداثة والأصالة، بقيادة فريق الجسمي الفني والإعلامي، وبإشراف فني من شركة روزناما والمبدع هشام جمال، ضمن رؤية متكاملة تعكس ذائقة جيل اليوم وتواكب أحدث معايير الإنتاج الموسيقي.

أول أغنيتين من “ألبوم 2025” تتقدّمان بمكانة خاصة، حيث تتألق الأولى بروائع من أشعار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في حضور شعري يُخلّد أصالة الكلمة وسموّ المعنى، بينما تحمل الأغنية الثانية توقيع الشاعر المصري تامر حسين، في نص معاصر ينبض بالإحساس والتجديد والشجن.

أما على مستوى الألحان، فقد جاءت إحدى أولى أغاني الألبوم من توقيع الملحن السعودي ياسر بوعلي، الذي يقدّم بأسلوبه الإبداعي بصمة لحنية متجددة وقريبة من وجدان الجمهور، وتُنتظر منه أيضًا مفاجآت لحنية أخرى مرافقة للألبوم، ما يعزّز التنوع الموسيقي ويضيف بعدًا شعوريًا غنيًا لأعمال الألبوم.

كما تتميّز الأغنية الثانية من الإصدار الأول بكونها من رؤية فنية وألحان الفنان حسين الجسمي، حيث تظهر لمساته الموسيقية المرهفة في ترجمة النص إلى لحن نابض بالإحساس والصدق، بأسلوب يحمل بصمته الخاصة التي تجمع بين عمق المشاعر وبساطة التعبير، في عمل يتوقّع أن يلامس القلوب منذ اللحظة الأولى.

ويُتوقع أن يُحقق “ألبوم 2025” صدى واسعًا في الوطن العربي، نظرًا لطبيعة الطرح التدرّجي الذي يمنح كل أغنية خصوصيتها، ويُعيد صياغة العلاقة بين الجمهور والأغنية، بعيدًا عن النمط الاستهلاكي السريع، عبر سلسلة موسيقية تعبّر عن المشاعر والقصص والمواقف بلغة صوتية مميزة.

وفي إطار الحملة التفاعلية للألبوم، تم اعتماد الوسم #HJ2025 ليكون الهاشتاق الرسمي للمشروع الموسيقي، ويوحّد تفاعل الجمهور ومتابعتهم للأعمال طوال فترة الإصدار.

بهذا المشروع، يؤكد الجسمي من جديد مكانته كأحد أهم روّاد الموسيقى العربية، القادر على التجديد والقيادة، والاحتفاظ بجوهر الفن ورسالته. 

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