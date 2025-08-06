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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن، هبوطاً كبيراً منذ مطلع الشهر الجاري في المزارع والأسواق.

وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

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وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 72 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55و60 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيهًا. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يُولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

هبطت أسعار الكتاكيت وسجّلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 9 و10 جنيهات.

 الكتكوت "ساسو": 11 جنيهًا. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

 كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيهًا

بط مولر  17 جنيهًا

بط بيور  14 جنيهًا

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيهًا.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيهًا. 

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا

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