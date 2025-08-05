وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات و الاجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و احمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.