مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

طريقة عمل مربة الطماطم.. مع إنخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، أصبح من المناسب الاستفادة منها وتحويلها إلى منتج طويل الأمد يمكن الاستمتاع به على مدار السنة.

مربي الطماطم من الخيارات الرائعة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لمكونات معقدة.

الفوائد الغذائية لمربي الطماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن، خصوصًا فيتامين C وA، كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، الذي يساهم في حماية القلب وتقليل مخاطر بعض أنواع السرطان، بتحويل الطماطم إلى مربي، يمكنك الاستفادة من هذه العناصر الغذائية بطريقة لذيذة تناسب الأطفال والكبار على حد سواء.

تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل مربي الطماطم.

المكونات الأساسية لمربي الطماطم

مربي الطماطم

1 كيلو طماطم ناضجة

500 غرام سكر يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

نصف كوب ماء اختياري حسب الحاجة

طريقة عمل مربي الطماطم

تحضير الطماطم: اغسلي الطماطم جيدًا، ثم قشريها وأزيلي البذور إذا رغبتِ في الحصول على مربى ناعم وخفيف القوام.. قطعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة لتسهيل عملية الطهي.

الطبخ: ضعي الطماطم في قدر على نار متوسطة، أضيفي السكر وعصير الليمون، وقلّبي المزيج جيدًا لضمان ذوبان السكر وامتزاجه مع الطماطم.

التحريك المستمر: اتركي المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يثخن القوام ويصبح لون المربى أحمر لامع. يمكن إضافة القليل من الماء إذا لاحظتِ أن القوام سميك جدًا أو الطماطم قليلة العصارة.

التنعيم اختياري: بعد تبريد المزيج قليلًا، يمكن استخدام الخلاط للحصول على قوام ناعم وحريري.

التعبئة والتخزين: صبي المربي في برطمانات معقمة واتركيها لتبرد قبل إغلاقها جيدًا. يخزن المربي في مكان بارد وجاف، ويمكن الاحتفاظ به لعدة أشهر.

نصائح مهمة للحصول على أفضل مربى

اختيار الطماطم: الطماطم الناضجة والحمراء تعطي أفضل طعم ولون للمربي.

التوازن بين الحموضة والحلاوة: عصير الليمون يساعد على توازن الطعم ويعمل كمادة حافظة طبيعية.

التحريك المستمر: يمنع احتراق المربى ويضمن توزيع السكر بالتساوي.

التخزين: البرطمانات المعقمة تمنع نمو البكتيريا وتزيد عمر المربى.

أفكار لتقديم مربي الطماطم

يمكن تناول مربي الطماطم مع الخبز المحمص، الفطائر، الكعك، أو حتى إضافته إلى الحلويات لتعزيز الطعم، كما يمكن استخدامه كصلصة جانبية للأطعمة المالحة إذا أحببتِ تجربة نكهة مبتكرة.