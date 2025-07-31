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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل مربي التين فى البيت .

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة

المقادير

كيلو تين

400 جرام سكر

نصف ليمونه أو نصف ملعقه ملح ليمون

ملعقه زيت

طريقة التحضير لمربي التين فى البيت..

1- نقطع التين إلى 4 أرباع ونضعه في وعاء عميق ونضع عليه السكر ونغطيه بالبلاستيك الغذائي ثم نضعه في الثلاجة لمدة ليلة.

2- نضع التين بعد ذلك في إناء علي النار إلي أن يغلي ونزيل الرغاوي منه ثم نضع عليه الليمون أو ملح الليمون ونقلبه بين فترات متقاربة .

3-بعد أن تجف الماء وتصبح المربي بالقوام المطلوب نضع عليها ملعقة زيت ونقلبها ثم نطفئ النار ونتركها تبرد.

4- نضعها في برطمانات جافة نظيفه ونغلقها جيداً ونضعها في الثلاجة لحين الحاجة ونأخذ منها بملعقة نظيفة ونغلقها جيداً مرة أخرى.

ملحوظة: يمكن أن تخفقي المربي بالهاند بلندر ثم نضعها علي النار مرة أخرى إذا اردتي مربى بقوام كريمي.

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة طريقة عمل مربي التين مربي التين

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