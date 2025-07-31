طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل مربي التين فى البيت .
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
المقادير
كيلو تين
400 جرام سكر
نصف ليمونه أو نصف ملعقه ملح ليمون
ملعقه زيت
طريقة التحضير لمربي التين فى البيت..
1- نقطع التين إلى 4 أرباع ونضعه في وعاء عميق ونضع عليه السكر ونغطيه بالبلاستيك الغذائي ثم نضعه في الثلاجة لمدة ليلة.
2- نضع التين بعد ذلك في إناء علي النار إلي أن يغلي ونزيل الرغاوي منه ثم نضع عليه الليمون أو ملح الليمون ونقلبه بين فترات متقاربة .
3-بعد أن تجف الماء وتصبح المربي بالقوام المطلوب نضع عليها ملعقة زيت ونقلبها ثم نطفئ النار ونتركها تبرد.
4- نضعها في برطمانات جافة نظيفه ونغلقها جيداً ونضعها في الثلاجة لحين الحاجة ونأخذ منها بملعقة نظيفة ونغلقها جيداً مرة أخرى.
ملحوظة: يمكن أن تخفقي المربي بالهاند بلندر ثم نضعها علي النار مرة أخرى إذا اردتي مربى بقوام كريمي.