طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل مربي التين فى البيت .

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة

المقادير

كيلو تين

400 جرام سكر

نصف ليمونه أو نصف ملعقه ملح ليمون

ملعقه زيت

طريقة التحضير لمربي التين فى البيت..

1- نقطع التين إلى 4 أرباع ونضعه في وعاء عميق ونضع عليه السكر ونغطيه بالبلاستيك الغذائي ثم نضعه في الثلاجة لمدة ليلة.

2- نضع التين بعد ذلك في إناء علي النار إلي أن يغلي ونزيل الرغاوي منه ثم نضع عليه الليمون أو ملح الليمون ونقلبه بين فترات متقاربة .

3-بعد أن تجف الماء وتصبح المربي بالقوام المطلوب نضع عليها ملعقة زيت ونقلبها ثم نطفئ النار ونتركها تبرد.

4- نضعها في برطمانات جافة نظيفه ونغلقها جيداً ونضعها في الثلاجة لحين الحاجة ونأخذ منها بملعقة نظيفة ونغلقها جيداً مرة أخرى.

ملحوظة: يمكن أن تخفقي المربي بالهاند بلندر ثم نضعها علي النار مرة أخرى إذا اردتي مربى بقوام كريمي.