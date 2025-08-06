عضو "التحالف الوطني": مصر مصدر 70% من مساعدات غزة.. وقوافل إغاثة مستمرة

قال الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل بشكل متواصل لتلبية أولويات الدعم العاجلة لقطاع غزة، خاصة بعد فترة إغلاق المعابر التي تجاوزت 100 يوم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسيير قوافل دعم بشكل منتظم.

توجيهات رئاسية بتكثيف الدعم لغزة

وأوضح زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بجدية وسرعة لدعم الأشقاء في غزة على المستويين الإغاثي والإنساني، بالتزامن مع جهود القيادة السياسية لتثبيت التهدئة وفتح المعابر.

وأعلن الدكتور مصطفى زمزم عن أن مصر تستعد للقافلة رقم 12 من التحالف الوطني إلى معبر رفح اليوم، محمّلة بأكثر من 200 شاحنة تضم مواد غذائية وطبية وإغاثية، ضمن جهود متواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

دعم مستمر رغم التحديات والمعوقات

وأشار إلى أن التحالف الوطني قدم، على مدار الـ22 شهرًا الماضية، مساعدات تجاوزت 67 ألف طن من الإمدادات الحيوية، مؤكدًا أن العمل مستمر رغم التحديات اللوجستية وإغلاق المعابر المتكرر.

استعدادات مستمرة لقوافل جديدة

وأضاف زمزم أن هناك تجهيزات جارية لإطلاق المزيد من القوافل خلال الأيام المقبلة، في إطار التزام التحالف الوطني بمواصلة دوره الإنساني بالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة والجهات المعنية.