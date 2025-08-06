خلافات داخلية بين جيش الاحتلال ونتنياهو بشأن استمرار الحرب في غزة

كشف الدكتور عماد عمر، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود أزمات داخلية وخلافات حادة بين الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة.

وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجيش يرفض تمديد العملية العسكرية لما تحمله من مخاطر جسيمة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب يعني ارتفاع الخسائر العسكرية، وتعرض الأسرى الإسرائيليين لمزيد من التهديد، في وقت أصبحت فيه القوات الصهيونية منهكة ولا ترغب في الدخول في مواجهات جديدة.

وقال إن مؤسسة الجيش ترى أن الكلفة البشرية والعسكرية أصبحت غير محتملة، في ظل فشل الأهداف السياسية والعسكرية المعلنة حتى الآن، ما يزيد من الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو ويضعف موقفه داخليًا أو دوليا.