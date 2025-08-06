أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب في غزة للسيطرة على القطاع

قال الدكتور عماد عمر، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الدفع نحو استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة بهدف فرض السيطرة الكاملة على أراضي القطاع.

وأوضح عمر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يسعى لاستخدام الحرب كأداة ضغط سياسية، سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو حركة حماس، خاصة في ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، في محاولة لفرض شروطه والتفاوض من موقع قوة.

وأضاف أن استراتيجية نتنياهو تنطلق من دوافع سياسية داخلية، رغم إدراكه أن استمرار الحرب بات يشكل تهديدًا متزايدًا على المصالح الإسرائيلية، سواء على مستوى الأمن أو الوضع الدولي.