قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء توضح
مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم
بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن
النار تلاحق المصطافين .. إسبانيا تُخلي شواطئها مع اندلاع حريق هائل
أحمد بلال: لقب الدوري سينحصر بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك خارج المنافسة
وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض
رواندا توافق على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة
خلال نصف ساعة | تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب .. الإفتاء توضح
ضغوط زملكاوية لضم أحمد عيد.. وتصعيد موهبة جديدة لحل أزمة الظهير الأيمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حماس تملك القدرة على وقف الحرب مع نتنياهو في أي لحظة

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء وجود حماس في القطاع، مؤكدًا أن الحركة تملك القدرة على وقف الحرب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أي لحظة، لكنه حذّر من أن الاحتلال الكامل للقطاع قد يؤدي إلى تصدير الأزمة إلى مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن حركة حماس استولت على الحكم لاحقًا، وكانت تتعامل بعنف مع معارضيها على غرار جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنها قتلت 700 من كوادر حركة فتح، وقمعت كل من يخالفها.

وأضاف أحمد موسى ، أن حماس انقلبت على السلطة الشرعية في غزة عام 2007، واليوم تعود إسرائيل إلى ما قبل عام 2005، ضمن خطة تمتد من بيت حانون شمالًا إلى رفح جنوبًا، وهي خطوة وصفها بـ"الخطيرة".

وأوضح أن إسرائيل كانت قد انسحبت من القطاع عام 2005، وتولت السلطة الفلسطينية حينها إدارة المعابر وعلى رأسها معبر رفح.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية استباقية، تحسبًا للخطة القادمة، خاصة أن وجود الشعب الفلسطيني في الجنوب سيتسبب في ضغط كبير على مصر، معتبرًا أن ما يحدث جزء من تنسيق بين "الإخوان" والكيان الصهيوني.

واختتم موسى بالإشارة إلى أن المخطط موجه ضد مصر بالأساس، معتبرًا أن حماس وفلسطين والعالم العربي خسروا كثيرًا، لافتًا إلى أن سوريا أصبحت تحت الاحتلال الأميركي من خلال القواعد العسكرية.

أحمد موسى غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

من غرفة العمليات|محافظ الدقهلية يتابع لحظة بلحظة أعمال فرز الأصوات بختام انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ وتسليمها للجان الفرز

أرشفية

العثور على جثة فتاة متحللة داخل بير صرف في مطروح

بالصور

دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد