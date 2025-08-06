أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس بشأن غزة وضعت النقاط على الحروف وكشفت دور مصر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي وضعت النقاط على الحروف فيما يخص الموقف المصري الثابت تجاه الأشقاء في قطاع غزة، وكشفت المخططات الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل داخل القطاع.

مصر تدير خمسة منافذ رئيسية لربط غزة بالعالم

وأضاف فهمي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن مصر تقوم بدور محوري في إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة مرتبط بالعالم الخارجي عبر خمسة منافذ رئيسية، من بينها معبر رفح.

وأوضح أن ما يُثار عن إغلاق معبر رفح من قبل مصر مجرد شائعات مضللة تصدر عن منصات مناهضة.

جهود مصر المستمرة لمنع تصاعد الصراع

وأكد فهمي أن الدولة المصرية بذلت جهودًا جبارة خلال الأشهر الماضية لمنع تصاعد الصراع في غزة، مشيرًا إلى أن مصر أرسلت أكثر من 5000 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، في موقف يعكس الالتزام الإنساني والسياسي المصري تجاه الشعب الفلسطيني.

نداء الرئيس السيسي إلى المجتمع الدولي لإنقاذ غزة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرئيس السيسي وجه نداءً واضحًا إلى العالم، خاصة الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي، بالدعوة إلى التدخل الفوري لوقف الحرب في غزة، محذرًا من أن ما يحدث في القطاع هو إبادة ممنهجة وتصفية متعمدة للقضية الفلسطينية.