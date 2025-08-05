رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس السيسي على تهنئته الغالية لجريدة الأهرام

تقدّم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وجميع العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئته الغالية لجريدة «الأهرام» بمناسبة مرور 150 عاماً على صدورها.

وأكد الشوربجي أن تقدير الرئيس السيسي للأهرام يُعد دعماً معنوياً كبيراً للصحافة القومية عامة، وحافزاً لأبناء مؤسسة الأهرام من صحفيين وإداريين وعمال، ولكافة العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، على مواصلة أداء رسالتهم التنويرية والوطنية، دفاعاً عن الوطن في مواجهة التحديات ومحاولات النيل من استقراره ومسيرته التنموية.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على العزم الراسخ على أن تظل جريدة الأهرام منبراً ثقافياً رائداً، يخوض معركة الوعي ببسالة، وينير الطريق بالمعرفة، ويوثق لمرحلة البناء في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، من أجل أن تظل مصر قوية عزيزة وآمنة.