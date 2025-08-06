بعد زلزال روسيا العنيف.. كامتشاتكا تتزحزح مترين نحو الجنوب الشرقي

سجل الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي تحركا لمسافة مترين نحو الجنوب الشرقي، بعد الزلزال الذي ضربها مؤخرا.

جاء ذلك في بيان المركز الروسي للبحوث الجيوفيزيائية ؛ حيث قال ايضا : إلى أين تحركت كامشاتكا بعد الزلزال القوي؟، أجرينا حسابا أوليا بناء على نتائج الملاحظات الجيوديناميكية، وتبين أننا جميعا تحركنا بشكل ملحوظ نحو الجنوب الشرقي».

ولفت الخبراء إلى أن أقصى الإزاحات بعد الزلزال وقعت في جنوب شبه الجزيرة، حيث بلغت نحو مترين، وهو ما يعادل الإزاحات الأفقية التي حدثت بعد زلزال عام 2011 في منطقة توهوكو اليابانية.

كما سجلت محطات الرصد في منطقة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي إزاحات أيضا، لكنها كانت أقل حجما.