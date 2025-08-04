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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الزلزال ونبوءة المانغا | هل تتحول القصص المصورة إلى ظواهر تثير الهلع وتؤثر على العرب؟

الزلزال والنبوءة
الزلزال والنبوءة
ياسمين القصاص

أثار الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة كامتشاتكا في المحيط الهادئ الأربعاء الماضي، بقوة بلغت 8.8 درجات على مقياس ريختر، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات في عدد من دول آسيا، لا سيما بعد أن ربط كثير من المواطنين هذه الكارثة الطبيعية بتنبؤات قديمة وردت في عمل فني ياباني.

تحقق نبؤءة زلزال روسيا الكبير

فقد أطلقت هذه الكارثة، وما تبعها من موجات تسونامي، شرارة اهتمام مفاجئ بكتاب مانغا ياباني يحمل عنوان "المستقبل الذي رأيته"، كانت قد أصدرته رسامة المانغا ريو تاتسوكي في نسخته الكاملة عام 2021. 

وتوقعت تاتسوكي في هذا العمل وقوع زلزال ضخم في يوليو من عام 2025، وهو ما جعل الزلزال الأخير يبدو للكثيرين وكأنه مقدمة لما هو أعظم.

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن أكثر من مليون مستخدم صيني قاموا بالبحث عن مصطلح "النبوءة" على الإنترنت فور وقوع الزلزال، مدفوعين بالقلق من أن يكون ما حدث مجرد تمهيد لتكرار ما تنبأت به تاتسوكي قبل سنوات.

من قصة مصورة إلى هاجس شعبي

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها أعمال تاتسوكي الجدل، ففي عام 1999، نشرت الرسامة نسخة أولية من مانغا "المستقبل الذي رأيته"، تنبأت فيها بوقوع كارثة كبرى في مارس من عام 2011. 

وقد تعززت مصداقية هذه التوقعات بعد أن شهدت اليابان بالفعل في ذلك الشهر زلزالا مدمرا ضرب منطقة توهوكو شمالي البلاد، متسببا في كارثة نووية وتسونامي واسع النطاق.

ثم جاءت النسخة الموسعة من العمل، التي صدرت في 2021، لتضيف نبوءة جديدة: زلزال كبير سيضرب اليابان في يوليو 2025، وعلى الرغم من أن هذه المانغا لم تثر ضجة كبيرة عند صدورها، فإنها تحولت في عام 2025 إلى ظاهرة ثقافية حقيقية في أوساط شعوب آسيا، مع تزايد المخاوف من تحقق النبوءة الثانية.

وفي أعقاب زلزال كامتشاتكا، أصبح اسم تاتسوكي محط الأنظار، حيث تجاوزت مشاهدات مصطلح "نبوءة تاتسوكي" 1.1 مليون مشاهدة على تطبيق الفيديو الصيني "دويوين" خلال ساعات من وقوع التسونامي.

كما أدى تصاعد الاهتمام بهذه النبوءة إلى تأثيرات واقعية على حياة الناس، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن عددا من المسافرين قاموا بإلغاء رحلاتهم السياحية إلى اليابان هذا الصيف، تحسبا لاحتمال وقوع الزلزال في الموعد الذي تنبأت به المانغا.

كما تحولت المناقشات حول هذه التنبؤات إلى موضوع واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من يرى في الأمر مصادفة، ومن يؤمن بوجود قدر من الحقيقة في "رؤى" المانغاكا اليابانية.

وتفتح هذه القصة الباب أمام تساؤلات عديدة حول قدرة الفن، حتى وإن كان في قالب ترفيهي كـ"المانغا"، على التأثير في وعي الناس وتوجيه مخاوفهم، فبينما ينظر بعض المراقبين إلى نبوءات تاتسوكي على أنها مجرد تخمينات مبنية على معرفة علمية أو شعور داخلي فني، يرى آخرون أن تقاطع الأحداث بين الواقع والخيال يدعو إلى إعادة النظر في مدى تأثير الأدب المصور على الوعي الجماعي.

هل تتأثر المنطقة العربية بالتسونامي؟

ومن ناحية أخرى، يعتمد تأثير التسونامي على المنطقة العربية على عدة عوامل، مثل موقع الدول العربية على خريطة العالم، وتباعدها عن نقاط الزلزال. 

ومعظم الدول العربية تقع على سواحل البحر الأحمر أو الخليج العربي، مما قد يجعلها أقل عرضة لموجات تسونامي مقارنة بالولايات المتحدة أو اليابان، التي غالباً ما تتعرض لمثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعلاوة على ذلك، يعتبر البحر الأحمر محميًا نسبيًا من موجات التسونامي؛ بسبب حدوده الجغرافية، إلا أن السواحل الشرقية لمصر والمملكة العربية السعودية قد تكون في خطر إذا حدث زلزال قوي في المنطقة.

وعلى الرغم من قلة احتمالات تأثر المنطقة العربية بموجات التسونامي؛ إلا أنه من الضروري أن تستعد الدول لهذه الظواهر، كما ينبغي أن تكون هناك برامج توعية عامة حول كيفية التصرف في حالة حدوث تسونامي، بالإضافة إلى خطط للطوارئ لتحسين استجابة الحكومات في تلك اللحظات الحرجة.

وبحسب الخبراء، تتطلب الكوارث الطبيعية مثل التسونامي فهمًا عميقًا لها، وتوافر تقنيات كاملة لمراقبتها وتطبيق سياسات واضحة لحماية الأرواح والممتلكات.

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