قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا: ما يحدث في غزة عار على الإنسانية
عمل رخيص وخيانة.. اتحاد عمال مصر منددا بقوة بتظاهرة تل أبيب
الزمالك ينفي صدور قرار بإيقاف القيد والتزامه بجدولة المستحقات
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي: التركيز على أولويات التنمية وخدمة المواطنين
روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية
المصريون في أذربيجان يدلون بأصواتهم في انتخابات "الشيوخ 2025" | صور
أشرف زكي عن جدل عمل غير النقابيين: نرحّب بكل موهبة حقيقية
بالصور.. جورج وسوف يتألق بأقوى سهرة طربية فى سكاي العلمين الجديدة بحضور نجوم الفن والإعلام
بعد اخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة
دولة أوروبية تعلن عدم استقبالها لأي فلسطيني قادم من غزة
"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية
ننشر.. صورة تصريح الدفن لضحية حفل محمد رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تسجل 120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية

زلزال
زلزال
محمود نوفل

سجلت وزارة الطوارئ الروسية  120 هزة ارتدادية خلال الـ24 ساعة الماضية، أعقبت زلزالاً قوياً ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها : السكان شعروا ببعض هذه الهزات الأرضية بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات على مقياس ريختر".

وأضافت أن "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 120 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المناطق السكنية، سُجلت بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات".

وأوصت الوزارة  في بيانها السائحين الذين يزورون المنطقة بالامتناع عن زيارة بركان أفاتشينسكي بسبب مخاطر الهزات الأرضية.

كما دعت سكان كامتشاتكا وزوارها إلى تجنب الاقتراب من البراكين النشطة، وهي: بيزيمياني، وشيفيلوتش، وكليوتشيفسكوي، وكاريمسكي".  

وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية، اليوم الجمعة، في كامتشاتكا، على بُعد 204 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة.

ويشار الي ان  كامتشاتكا شهدت يوم الأربعاء زلزالاً هو الأقوى منذ عام 1952، حيث بلغت قوته 8.7 درجة، وفقاً لفرع كامتشاتكا في المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

زلزال روسيا جزيرة كامتشتكا الروسية هزة ارتدادية مقياس ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات أرشيفية

تنسيق المرحلة الثانية للكليات الحكومية 2025 .. الموعد المنتظر

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ام مكة

خافت تتورط.. القصة الكاملة لمشاجرة أم مكة وعلا شوشة في مدينة الإنتاج الإعلامي

عدادات الكهرباء

رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟

الإجازات

10 أيام راحة خلال الشهر.. مواعيد الإجازات في أغسطس للحكومة والخاص

محمد رمضان

هوية المتوفي الوحيد في حفل محمد رمضان بالساحل وتفاصيل الواقعة

ترامب

البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية

ترشيحاتنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

بالصور

رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

إطلالة أنيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

وفاء عامر

اعتزال وحجاب لفنانة شهيرة.. هل ليلى عبد اللطيف تقصد وفاء عامر؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد