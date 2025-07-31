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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كولومبيا والإكوادور تلغيان التحذيرات من تسونامي بعد زلزال روسيا العنيف

تسونامي بعد زلزال روسيا العنيف
تسونامي بعد زلزال روسيا العنيف
القسم الخارجي

أعلنت السلطات في كل من كولومبيا والإكوادور، إلغاء تحذيرات تسونامي التي صدرت في وقت سابق لمناطقها الساحلية على المحيط الهادئ، وذلك عقب الزلزال القوي الذي ضرب أقصى شرق روسيا بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر.

وأكدت هيئة إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا أن الموجات البحرية الناتجة عن الزلزال لن تصل إلى سواحل ولايات نارينيو وكاوكا وفايي ديل كاوكا وتشوكو. ورغم رفع التحذير، دعت الهيئة السكان إلى الاستمرار في اتباع تعليمات الجهات المختصة وعدم التهاون في التعامل مع أي مستجدات محتملة.

من جانبها، أعلنت هيئة المحيطات والقطب الجنوبي في الإكوادور أن الموجات التي تسبب بها الزلزال قد مرت بالفعل ولم تعد تشكل تهديدًا كبيرًا للبلاد. ومع ذلك، نبهت إلى احتمال استمرار بعض التقلبات الطفيفة في مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية.

وكان الزلزال الذي وقع في أقصى شرق روسيا قد أثار مخاوف من احتمال تشكل موجات تسونامي قد تضرب سواحل عدد من دول المحيط الهادئ، قبل أن تعلن الدول المطلة على الساحل الجنوبي للقارة الأميركية بأن الخطر قد زال.

كولومبيا الإكوادور تسونامي المحيط الهادئ روسيا مخاطر الكوارث في كولومبيا

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